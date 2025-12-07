domingo 7  de  diciembre 2025
BRASIL

Hijo de Bolsonaro dice que podría retirar su precandidatura por un "precio", la libertad de su padre

Consultado sobre si ese precio implica una amnistía para su padre, Flávio Bolsonaro afirmó: "Está caliente"

El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025.

El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El senador brasileño Flávio Bolsonaro dijo este domingo que podría abandonar su incipiente precandidatura presidencial por un "precio" y sugirió la aprobación de una amnistía para su padre, el encarcelado mandatario conservador Jair Bolsonaro.

El legislador anunció el viernes que su padre, que entró el mes pasado en prisión tras ser condenado a 27 años de cárcel por supuestamente intentar un golpe de Estado, lo había designado para disputar las elecciones de 2026 en Brasil, marcando el paso de antorcha en la influyente familia de la política brasileña.

Flávio Bolsonaro se mediría muy probablemente contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, pero este domingo se dijo abierto a "negociar" un eventual retiro de sus aspiraciones.

"Hay una posibilidad de que yo no vaya hasta el fin, tengo un precio para eso, voy a negociar, tengo un precio para no ir hasta el fin", afirmó enigmático a periodistas el hijo mayor del expresidente a la salida de un templo evangélico en Brasilia.

Añadió que dará más detalles el lunes, cuando se reunirá con líderes conservadores.

Consultado sobre si ese precio implica una amnistía para su padre, Flávio Bolsonaro afirmó: "Está caliente".

Otros candidatos

Los bolsonaristas en el Congreso impulsan sin éxito un proyecto de ley que abra la puerta de la amnistía al expresidente y a sus seguidores condenados por la asonada de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

La esposa de Jair Bolsonaro, Michelle, cuyo nombre ha sido barajado como candidata del campo conservador, respaldó a Flávio.

Pero su designación tuvo una fría recepción en el establishment, que tenía la mirada puesta especialmente en Tarcísio de Freitas, el gobernador de Sao Paulo, motor económico de Brasil.

La bolsa de Sao Paulo tuvo el viernes su mayor caída en cuatro años tras el anuncio.

Para Flávio Bolsonaro, el mercado hizo "un análisis anticipado" de sus posibilidades electorales.

"Van a conocer un Bolsonaro diferente, un Bolsonaro mucho más centrado", añadió el senador, considerado más moderado que su padre.

Y señaló que obtuvo el respaldo de De Freitas, negando cualquier "fragmentación" en la derecha.

"Todos nosotros, independientemente de quién esté a la cabeza, vamos a estar juntos conmemorando, si Dios quiere, después de las elecciones de 2026, para gobernar Brasil juntos", señaló.

Otras figuras del campo conservador, como Romeu Zema, el gobernador de Minas (centro-oeste), mantienen sus aspiraciones presidenciales para el año próximo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

