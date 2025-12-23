Justicia de Brasil concede permiso especial para una cirugía al expresidente Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es fotografiado antes de subir a una ambulancia al salir del Hospital Rio Grande en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil, el 12 de abril de 2025. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se recupera de una cirugía intestinal, sufrió un revés de salud un día después de recibir una citación judicial en su cama de hospital, informó su equipo médico el 24 de abril de 2025.

BRASILIA - La Corte Suprema de Brasil aprobó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro salga el miércoles de prisión para ser sometido a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre.

La operación de Bolsonaro, de 70 años, fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el exmandatario brasileño fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por supuesto intento de golpe de Estado.

Será la primera vez que Bolsonaro deja las dependencias de la policía federal en Brasilia, donde fue encarcelado a finales de noviembre.

Será hospitalizado en el DF Star, una clínica privada en Brasilia donde ya fue operado en el pasado.

La defensa había pedido a la justicia permiso para dos intervenciones quirúrgicas: una por una hernia inguinal y otra para el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente.

Bolsonaro sufre secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

"Prohibiciones"

Moraes ordenó a la policía garantizar "vigilancia las 24 horas del día" con un mínimo de dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital.

Prohíbe además que el exgobernante tenga acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El juez aprobó la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, como acompañante, a la vez que abrió la posibilidad de otras visitas "previa autorización judicial".

Una evaluación médica de la Policía Federal, a solicitud de Moraes, determinó que las intervenciones estaban justificadas.

La fiscalía de Brasil avaló más temprano el pedido presentado este mismo martes por la defensa.

"Arresto domiciliario"

Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

La Corte Suprema dictaminó en noviembre que se habían agotado todas las posibles apelaciones para el expresidente, quien comenzó a cumplir su condena en un cuarto de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Fue trasladado allí de manera por quemar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.

El Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que puede reducir su tiempo efectivo de cárcel en algo más de dos años.

El presidente Lula aseguró que vetaría el texto, aunque los parlamentarios pueden a su vez derribar el veto.

FUENTE: Con información de AFP