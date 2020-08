Expresidente de Colombia Álvaro Uribe da positivo a COVID-19

Uribe.jpg El expresidente de Colombia Álvaro Uribe JOAQUIN SARMIENTO / AFP

La fuente del partido -que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hacer comentarios a la prensa- confirmó a The Associated Press el diagnóstico del exmandatario pero no dio más detalles sobre su estado de su salud.

División de la sociedad colombiana

El propio Uribe anticipó, este martes, la situación en un mensaje en Twitter, aunque no dio más detalles sobre la decisión de la Corte Suprema de Colombia.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria", señaló Uribe.

Se trata del primer caso de un exmandatario puesto bajo arresto y que ha dividido a la sociedad colombiana, el máximo tribunal de ese país señaló en un comunicado que Uribe es considerado presunto responsable de los delitos de soborno a un testigo y de fraude procesal.

La decisión de una sala especial de la corte, tomada por unanimidad el martes, se basa en que supuestamente encontraron “posibles riesgos" de que obstruya la justicia.

“El senador Uribe Velez cumplirá la privación de la libertad en su residencia”, dijo Héctor Javier Alarcón, presidente de la sala que investiga al expresidente. “Y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.

La noticia desató una tormenta política en Colombia, donde Uribe sigue siendo una voz dominante. Sus críticos y grupos de "derechos civiles" elogiaron a la Corte Suprema por investigar las acusaciones en su contra.