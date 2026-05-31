Dos hombres en aislamiento en Brasil por sospecha de ébola

Personal médico con equipo de protección personal (EPP) traslada a un paciente en camilla en el hospital de Rwampara el 21 de mayo de 2026. Según la OMS, se sospecha que el último brote en la República Democrática del Congo, el decimoséptimo que afecta a este vasto país de África central con más de 100 millones de habitantes, ya ha causado 139 muertes de entre casi 600 casos probables.

Autoridades sanitarias brasileñas anunciaron el domingo que dos hombres con síntomas compatibles con el ébola se encuentran en aislamiento preventivo en Sao Paulo y Rio de Janeiro , en momentos en que preocupa la propagación de un mortal brote del virus en África central.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a la vecina Uganda.

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En Sao Paulo, un hombre de 37 años que estuvo en la RDC "presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso" de ébola, dijo en una nota la gobernación de Sao Paulo, sin precisar la fecha de entrada del sujeto en territorio brasileño.

El paciente está internado "en aislamiento" en el Instituto de infectología Emílio Ribas, mientras los expertos realizan las pesquisas, apuntó.

El hombre dio positivo de un caso grave de meningitis, pero "la investigación por ébola permanece en curso hasta la conclusión de los análisis específicos", dijo Rigiane de Paula, de la coordinación de control de enfermedades del estado, citada en la nota.

En Rio de Janeiro, la secretaría de salud estatal también anunció que se encuentra aislado un hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo, tras presentar "síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea".

La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y "el caso sigue en investigación".

Las autoridades de Sao Paulo señalaron que "la evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo".

Ha habido más de 1.000 casos sospechosos de ébola en la RDC desde que se declaró el brote en el país el 15 de mayo, incluidos casi 250 fallecimientos, informó el jueves el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Uganda confirmó dos nuevos casos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa el viernes, lo que eleva el total a nueve, incluida una víctima mortal, desde el 15 de mayo.

La cepa del virus responsable del brote actual se llama Bundibugyo. No existe ni vacuna ni tratamiento específico para esta variante.

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

FUENTE: Con información de AFP