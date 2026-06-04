Familia de preso político venezolano fallecido en custodia cuestiona informe oficial

CARACAS.- El hermano de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte bajo custodia del régimen fue anunciada nueve meses después de ocurrida, cuestionó el informe del Ministerio Público sobre el fallecimiento.

Para Gabriel Quero Navas, hay una "clara y notoria" falta de respeto del manejo del caso por parte de las autoridades.

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En un comunicado, en nombre de la familia, se indicó que en el informe oficial saca de contexto un expediente dirigido por la Fiscalía 80 nacional asignada para la investigación del fallecimiento del detenido de 50 años.

Señalaron que no se explicaron las circunstancias del arresto arbitrario de Víctor Hugo ni se evaluó la responsabilidad legal de los funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría Pública "que se prestaron para convalidar el arresto arbitrario, que avalaron su situación de indefensión permanente o que se negaron a suministrarnos, durante más de un año, información sobre su destino o paradero".

"Exigimos (...) el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades a los agentes del Estado que estuvieron involucrados", señaló la familia del preso político fallecido.

"Estamos viviendo una tragedia porque no se ha cumplido con el proceso necesario", dijo Gabriel Quero Navas el miércoles.

A su vez, denunció que existe una fuga de información sobre la investigación del caso "que nos revictimiza, compromete la objetividad y la imparcialidad del Ministerio Público".

Advirtió que la divulgación pública de información sobre imágenes y detalles del expediente, entre ellos fotografías de partes internas del cuerpo del preso político, afecta la dignidad del fallecido y la familia, y pudiera estar dirigida a "exonerar de sus responsabilidades" a una "larga cadena de funcionarios públicos".

Gabriel Quero Navas también dijo que las acciones y omisiones en este caso "permitieron el fallecimiento bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas y, posteriormente, el fallecimiento de nuestra madre, Carmen Teresa Navas tras haberla sometido a más de un año de tratos crueles e inhumanos en la búsqueda infructuosa de su hijo, al que se le mantuvo en situación de desaparición forzada tras su arresto arbitrario en enero del año 2025".

El Ministerio Público señaló, el 2 de junio, que Víctor Hugo Quero Navas murió hace aproximadamente 10 meses de un tromboembolismo pulmonar. Con esto, confirmaron la tesis informada por el Ministerio de Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo.

“No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, señaló el Ministerio Público.

Detención arbitraria

Víctor Quero Navas fue detenido en enero de 2025 por agentes de inteligencia. Murió en julio de ese año. Pero su familia no tuvo información sobre su paradero hasta el anuncio oficial de su fallecimiento el 7 de mayo pasado.

Su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscó incansablemente durante más de un año. Falleció a los 81 años, pocos días después de enterarse de la muerte de su hijo y de presenciar su exhumación para una autopsia.

Víctor Quero es el vigésimo preso político fallecido en prisión desde 2014, según el Foro Penal.

Organizaciones de derechos humanos y la Iglesia han denunciado que el caso Quero Navas evidencia la represión que ocurre en el país. En mayo, la Conferencia Episcopal se refirió "la dramática realidad de los privados de libertad debido a sus opiniones y posiciones políticas y la que junto a ellos sufren cada día sus familiares y allegados por las faltas de respuestas adecuadas de las autoridades a sus justos reclamos. El dolor de estos hermanos es el dolor de todos los venezolanos".

FUENTE: Con información de AFP/TalCual