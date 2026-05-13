Ley de Amnistía está "muy lejos" de garantizar libertad de los presos políticos en Venezuela, según HRW

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

NUEVA YORK .- La organización Human Rights Watch (HRW ) aseguró que la Ley de Amnistía que se aplica en Venezuela para las excarcelaciones de presos políticos “está muy lejos” de garantizar la libertad de los encarcelados, y pidió a la gestión de Delcy Rodríguez la liberación incondicional de manera transparente.

La ONG, dedicada a la investigación de derechos humanos con sede en Nueva York, dio a conocer su informe anual “Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía”, en medio de insistentes reclamos de familiares de personas que siguen en prisión y de la indignación por la muerte del preso político Víctor Quero bajo custodia del Estado-

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El informe disecciona la aplicación de la legislación que comenzó en febrero, en sintonía con directrices del gobierno de EEUU en el marco del entendimiento con la nueva administración en el país.

"La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos", dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en el nuevo informe

Amnistía con graves deficiencias

La alta representante de HRW consideró que la aplicación "injusta y opaca" de la Ley de Amnistía ha "socavado aún más la liberación de los presos políticos" en el país, tras señalar “graves deficiencias”.

HRW sostuvo que las autoridades venezolanas deben garantizar que la ley se aplique de manera transparente y en toda su extensión, y "deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios".

"Aunque la ley afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos 'en el contexto' de eventos específicos ocurridos en ciertos años", señaló.

Se refirió a algunas disposiciones generales que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas que han sido procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

El informe también mencionó entre las deficiencias que las personas que solicitan la amnistía no han sido informadas legalmente sobre los cargos que se les imputan ni sobre las pruebas presentadas en su contra, "lo que hace difícil argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad de la ley, que ya de por sí son restrictivos".

Los jueces tampoco han motivado por ley sus decisiones al negar la amnistía, lo que restringe el acceso a los expedientes de los excarcelados y de sus abogados.

Libertad de presos políticos

El informe de la HRW pidió a las autoridades venezolanas garantizar que la ley se aplique de manera transparente y en toda su extensión para dejar en libertad incondicional a los presos por motivos políticos.

"Deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios", sugirió.

Desde marzo pasado, los familiares de presos políticos han denunciado cobros en dólares en algunos tribunales con competencia en Terrorismo para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados, por amnistía.

Rodríguez, que se hizo eco de las denuncias de los familiares, aseguró que más de 9.000 personas han sido amnistiadas.

Sin embargo, la ONG Foro Penal ha denunciado que la ley de amnistía se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos", y señaló que 457 personas permanecen encarceladas, entre ellos 42 extranjeros o con doble nacionalidad, según el reporte difundido el sábado pasado.

FUENTE: Con información de EFE