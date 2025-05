Familia pide fe de vida de hijo de exministro de la Defensa detenido por régimen de Maduro en 2020

"Han pasado tres días desde que comenzaron los rumores. Y tres días sin respuestas. No hay fe de vida. No hay llamadas. No hay nada. Solo ruego a Dios que no sea cierto. La única verdad es que llevamos casi cuatro meses sin verlo. Su salud se ha deteriorado por el aislamiento, las torturas y el abandono", indicó Andreína Baduel, hermana del preso político.