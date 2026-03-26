jueves 26  de  marzo 2026
DDHH

Familia de preso político venezolano denuncia presión para que silencie "deterioro de salud"

Josnars Baduel, preso desde 2020 e hijo del exministro Raúl Baduel, presenta desgaste físico y psicológico. Su familia ha denunciado aislamiento y torturas

Josnars Adolfo Baduel, hijo del general Baduel, fue acusado de participar en la llamada Operación Gedeón en 2020

Josnars Adolfo Baduel, hijo del general Baduel, fue acusado de participar en la llamada Operación Gedeón en 2020

ONG Un Mundo Sin Mordaza
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La familia del preso político Josnars Adolfo Baduel denunció que el régimen chavista lo presiona para que oculte el deterioro de su estado de salud en prisión. El joven es hijo del General Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa de Hugo Chávez y falleció en la cárcel.

"No basta con el aislamiento, con las torturas, con el deterioro de su salud y las condiciones inhumanas en las que lo mantienen en El Rodeo I. Ahora también intentan quebrar la verdad de mi hermano Josnars Baduel. Recientemente, intentaron presionarlo para que grabara un video que buscaba mostrar una realidad que no existe. Querían que negara su estado de salud, que mintiera, que validara un relato construido para ocultar lo que realmente ocurre dentro de ese centro de reclusión. Mi hermano se negó", señaló la activista Margaret Baduel a través de un video en las redes sociales.

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Añadió que la negativa del preso político muestra más que cualquier denuncia.

"Cuando una persona decide no negociar su dignidad, incluso frente al dolor, frente al encierro y frente a la posibilidad de su propia libertad, queda en evidencia la dimensión de lo que está viviendo. Lo que ocurre en El Rodeo I no puede seguir siendo ocultado. Es un espacio donde se profundiza el desgaste físico y psicológico de quienes están allí injustamente detenidos. No hay montaje que pueda tapar la verdad. No hay video que pueda borrar las torturas que ha sufrido, ni las condiciones que hoy siguen poniendo en riesgo su vida. Mi hermano necesita atención médica urgente. Y necesita, sobre todo, su libertad", puntualizó la activista.

Aseveró que se trata de una nueva forma de hostigamiento dentro de los años de "injusta detención". En 2020, Josnars Adolfo Baduel fue acusado de participar en una presunta conspiración contra el ahora depuesto dictador Nicolás Maduro, llamada Operación Gedeón.

La verdad "sale a la luz"

Asimismo, Margareth Baduel sostuvo que los que creen que pueden manipular la realidad, "no van a poder construir una mentira sobre el sufrimiento de quienes resisten con dignidad. Seguiremos denunciando. Seguiremos alzando la voz. Porque la dignidad no se negocia".

Agregó que la verdad, "tarde o temprano, siempre sale a la luz. Libertad para Josnars Baduel y para todos los presos políticos en Venezuela".

"Las familias venezolanas no merecen que se prolongue su agonía ni que se vulneren sistemáticamente los derechos más básicos de sus seres queridos. Nuestra exigencia sigue siendo la misma: justicia, atención médica inmediata y libertad plena para Josnars Baduel y para todos los presos políticos del país", dijo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

FUENTE: Con información de Margareth Baduel/Comité por la Libertad de los Presos Políticos

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