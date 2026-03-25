Foro Penal constata que el chavismo mantiene 503 presos políticos

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide, en Caracas (Venezuela).

CARACAS. - La ONG Foro Penal señaló que el régimen chavista mantiene 503 presos políticos. De acuerdo con la verificación de la organización, hasta el 23 de marzo, en Venezuela permanecen detenidos 452 hombres y 51 mujeres.

En medio de las excarcelaciones hechas por la administración interina de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, quedan en prisión 315 civiles y 188 militares, así como un adolescente.

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Dentro de los presos políticos, permanecen 44 con nacionalidad extranjera. Al mismo tiempo, la organización constató que se desconoce el paradero de 3 de los detenidos.

El Foro Penal indicó, en sus redes sociales, que hay 41 presos reportados recientemente.

Por su parte, Marien Padilla, la esposa del preso político italiano venezolano Daniel Echenagucia, señaló que el detenido tiene boleta de excarcelación desde el 19 de enero. A pesar de todas las diligencias realizadas, Echenagucia "sigue injustamente tras las rejas".

Régimen niega sobreseimiento

Por otra parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón cuestionó la negativa de sobreseimiento en la causa de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, directivos y activistas de FundaRedes. Señalaron que esta situación evidencia la necesidad de unificar criterios en la aplicación de la Ley de Amnistía.

"Actualmente, se observa una disparidad en la resolución de causas: mientras algunos casos logran el beneficio procesal, otros de similar naturaleza jurídica y temporalidad permanecen bajo proceso penal. Un aspecto crítico es el cumplimiento de los lapsos procesales. Aunque la norma establece 15 días para que los tribunales resuelvan las solicitudes, se registran demoras que superan este periodo legal", denunció la ONG.

Asimismo, instaron a las instancias judiciales para que rectifiquen las omisiones administrativas: "Exigimos que la justicia deje de operar bajo criterios de conveniencia política y se ajuste estrictamente al debido proceso".

FUENTE: Con información del Foro Penal/Justicia, Encuentro y Perdón