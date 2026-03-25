miércoles 25  de  marzo 2026
VENEZUELA

Parlamento extiende por 30 días revisión de amnistía a presos políticos entre miles de solicitudes

Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, planteó la prórroga de la comisión que coordina los beneficios, y dijo hay 123 solicitudes hechas desde el exterior

Parlamento de Venezuela escogió los candidatos para fiscal general.

Parlamento de Venezuela escogió los candidatos para fiscal general.

Cortesía @asamblea_ven
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Parlamento de Venezuela aprobó prorrogar por 30 días el trabajo de la comisión que supervisa la ejecución de la Ley de Amnistía en los tribunales, mientras se acumulan más de 11,400 solicitudes en medio de persistentes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Hasta el momento se han otorgado más de 8,000 liberaciones por el beneficio, se informó.

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El presidente de la instancia parlamentaria, Jorge Rodríguez, hizo la propuesta para que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática siga funcionando por un mes “con plenitud de los deberes y derechos establecidos en la Constitución y en el Reglamento de Interior y Debate”.

La moción fue aprobada por unanimidad de los diputados, en su mayoría chavistas.

Hasta el momento, el Parlamento ha recibido 11.432 solicitudes de amnistía de las cuales "un número importante" no está sujeto a la norma por las exclusiones establecidas en el artículo 9, sobre homicidios, corrupción, tráfico de drogas, operaciones militares y violaciones de derechos humanos, según el reporte.

Entre las solicitudes, 123 son de personas que se encuentran fuera del país, según Rodríguez. "Personas con registro policial, unos pocos y la gran mayoría sin ningún tipo de registro policial", dijo sin abundar en detalles sobre los solicitantes.

Amnistía sin avance real

La prórroga para la amnistía está contemplada en el artículo 15 de la ley que fija a la comisión mecanismos para el cumplimiento del beneficio sin periodo específico de tiempo para su trabajo.

Pero Rodríguez aprovechó la ocasión para decir que está apareciendo "una especie" que insiste en el enfrentamiento y en la violencia, sin detallar a quiénes se refería. Y subrayó que la Ley no se aprobó para liberar a "magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos".

"La Ley de Amnistía se hizo justamente para buscar la reconciliación, para corregir los errores que se pudieran haber cometido de parte y parte", añadió.

Según el presidente de la comisión, Jorge Arreaza, reportó que se ha otorgado un total de 8.084 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía.

De ese total de personas 7,782 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica ante tribunales, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas, según dijo en su cuenta de X.

Jorte Arreaza y Nora Bracho, diputados AN_Cortesía Nora Bracho
Diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía

Diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía

Sin información del Parlamento

El denominador común en los anuncios de amnistía es la falta de información, lo que es cuestionado como un signo de escasa transparencia.

A más de un mes después de la promulgación de la Ley, las autoridades no han publicado el listado con los nombres y datos de identidad de las personas amnistiadas.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y ONG venezolanas han hecho peticiones públicas al respecto pero no han sido atendidas.

La ONG Foro Penal informó en su balance semanal que quedan 503 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Sus familiares continúan reclamando el retraso o negativa del beneficio.

Mientras, una decena de ONG denuncian la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y criterios de evaluación para designar a nuevos titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo que deben velar por los derechos humanos e la población.

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FUENTE: Con información de EFE

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