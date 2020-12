Farsa electoral en Venezuela

“El que no vota no come” amenazó hace unos días Diosdado Cabello a la ciudadanía. Al número dos del régimen autoritario chavista le preocupa que ante la farsa electoral de este domingo, los venezolanos decidan no acudir a las urnas. Según Datanálisis, la apatia reina en estos comicios y la participación podría estar cercana al 34%. Pero como bien señala su director, Luis Vicente León, “el problema es que ésta no es una elección auditable (…) y por ello no hay forma de hacer un pronóstico estadístico fiable respecto del número de votos”.