Felipe González cuestiona a Zapatero por apoyar al régimen de Maduro

Zapatero plantea un "diálogo" con el régimen de Maduro como vía para intentar destrabar a crisis, una propuesta que ha sido cuestionada por la oposición y varios sectores de la comunidad internacional, que consideran que la dictadura no tiene una genuina voluntad de dialogar y solo usa ese recurso para distraer y ganar tiempo.

En la conversación con López y Vargas Llosa, González indicó en referencia indirecta a Zapatero que "aquellos que dicen que conocen tan bien Venezuela, que la conocen mejor que yo, que no digan el día después (de la caída del régimen) que ellos no sabían, porque sí que lo saben (lo que sucede en Venezuela)", reseñó el portal periodistadigital.com.

González comparó a Maduro con el dictador rumano Nicolae Ceaucescu. "Como pasó con su tocayo, Nicolae Ceaucescu, Maduro no está tan lejos, no sabemos cuándo va a ser, pero no está tan lejos", vaticinó para luego sentenciar que "el diálogo por el diálogo no tiene sentido”.

González también cuestionó que Zapatero no ha atendido su ofrecimiento para reunirse y conversar. "No he tenido la ocasión de hablar con el presidente Zapatero durante media hora", aseveró.