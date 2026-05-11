lunes 11  de  mayo 2026
CRISIS

La economía de Cuba enfrenta una “estanflación incontenible”

Es un escenario económico crítico que combina el estancamiento del crecimiento económico con una alta inflación y un aumento significativo del desempleo

Cubanos compran comida en una calle de La Habana, el 14 de enero de 2025.

Cubanos compran comida en una calle de La Habana, el 14 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

“Por primera vez en lo que va de año el aumento acumulado de precios al consumidor en Cuba (7,18%) es mayor que el acumulado en igual período de 2025 (6,56%). Combinado con el desplome del producto interno bruto (PIB) indicaría una estanflación incontenible", afirmó el economista cubano Pedro Monreal.

El experto, que días atrás advirtió que el colapso económico de la Isla podría provocar un derrumbe de hasta el 15% del PIB en el actual año, señaló que tal caída "se combinaría con un notable aumento de precios que no solamente derrumbaría la economía y destruiría bienestar social, sino que entorpecería la política económica", reseña el portal web Diario de Cuba.

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La estanflación es un escenario económico crítico que combina el estancamiento del crecimiento económico (recesión o PIB plano) con una alta inflación y un aumento significativo del desempleo. En ese escenario, se reduce el poder adquisitivo de los hogares, al subir los precios, mientras la actividad económica se paraliza.

Lo anterior coincide con los datos ofrecidos en la más reciente reunión del Consejo de Ministros cubano. En ella, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, reportó una inflación interanual del 13,42% al cierre de marzo, "ligeramente superior a la de febrero", dijo.

Lo anterior es a causa del aumento de los precios de los productos agropecuarios, pues en el mercado no estatal estos se elevaron un 31,9%, en especial en La Habana, dijo el funcionario.

Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó de un déficit presupuestario superior al planificado, mientras que los ingresos brutos cerraron al 89%, con incumplimientos en los aportes al presupuesto central.

"Si algo parece quedar claro al comenzar el quinto mes de 2026 es la absoluta irrelevancia del pregonado 'Programa Económico Social del Gobierno 2026'. Pudiera engavetarse sin consecuencia práctica alguna", apostilló Monreal.

"La situación pudiera ser peor, porque el análisis de inflación en Cuba debe partir de la discutible confiabilidad de su medición oficial. No pocos economistas consideramos que la estadística oficial subvalora la inflación".

"A estas alturas es insuficiente el empobrecimiento masivo y la contracción del gasto presupuestario real (como % del PIB) como instrumentos antinflacionarios. Tampoco es viable el programa oficial actual en un contexto de alta penuria energética y de divisas", señaló.

Para Monreal, con lo anterior, la eventual estabilización macroeconómica a corto plazo en el país, en la cual "la reducción de la inflación es un indicador clave, es inviable sin un rediseño del esquema de inserción internacional, y eso pasa por una negociación con EEUU".

"Las condiciones geopolíticas en las que se ha forzado a operar a un modelo económico agotado en el marco de una prolongada crisis estructural desplazan la posible solución macroeconómica a corto plazo desde el plano de la política económica hacia el de la negociación política", finalizó.

FUENTE: Diario de Cuba

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