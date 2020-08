Filtran nuevo video en escándalo de corrupción en México

León tenía previsto asumir los esfuerzos para la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus COVID-19 y adquisiciones médicas, pero tras la aparición de la grabación, el funcionario dijo que no aceptará el nuevo cargo “en tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar” al gobierno.

López Obrador dijo que él fue quien le dio ese consejo a León luego de conversar por teléfono y pidió que se realice una amplia investigación.

“Esto yo lo explico como una reacción normal y legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción como el caso del señor Lozoya que ha implicado a expresidentes, legisladores y funcionarios públicos nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo”, dijo López Obrador en un intento de justificar las acciones de su hermano y el ahora funcionario de su administración.

“Pero no es así, no somos iguales en este caso del video de mi hermano con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos, no sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, tan sólo en una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya cobraron 200 millones de dólares de más en la compra de una planta chatarra y esto (el caso de su hermano) puede significar dos millones de pesos”, justificó.

López Obrador-México-AP sept 2019.jpg En esta foto de archivo del 16 de septiembre de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el centro, se encuentra con el Secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a la izquierda, y el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, en un vehículo militar abierto durante un desfile militar en la plaza principal de la capital, el Zócalo, en la Ciudad de México. AP/Marco Ugarte

En su cuenta de Twitter, León explicó que el video era de hace cinco años, cuando era un consultor político privado y no ostentaba ningún cargo público. En ese momento recolectaba “recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades” del partido de López Obrador.

Además de entregar un sobre con unos 20.000 dólares a Pío López Obrador, el hermano del presidente, León habla de darle en total unos 100.000 dólares en el curso de varios meses. En la grabación puede escucharse como los dos hombres discuten asuntos como conseguir micrófonos y escenarios, al parecer para los actos que realizaba López Obrador en aquel momento.

No queda claro si se cometió ilegalidad alguna. Las donaciones de campaña privadas están estrictamente reguladas en México, pero entonces López Obrador no era candidato a ningún cargo público.

“Para contextualizar, esos videos son de 2015, ese año había elecciones en Chiapas y elecciones federales, Morena no ganó ni un distrito en Chiapas... de los 124 solo se ganó uno. Esos recursos como se habla en el video se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y David león, contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos”, agregó López Obrador.

“Abro un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018 para que no vaya a haber malas interpretaciones y una vez iniciada la denuncia e inicien investigaciones se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente, cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea”, dijo el mandatario.