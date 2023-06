Fiscal de la CPI anuncia visita a Venezuela

"El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, todo el mundo debe tener una participación. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese, tengo unas reuniones con la sociedad civil", dijo Khan.

No obstante, no está claro si el viaje a Venezuela se realizará inmediatamente después de que culmine su agenda en Colombia. En Venezuela, las autoridades del régimen de Nicolás Maduro no han ofrecido información sobre esta nueva visita de Khan al país caribeño, reseñó El Nacional.

Khan se reunió en Bogotá con el presidente Gustavo Petro y suscribió un plan de trabajo con la Jurisdicción Especial para la Paz.

En 2021, el régimen de Nicolás Maduro firmó un memorando de entendimiento con la CPI después de que esta corte anunciara el inicio de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El Estado venezolano tiene actualmente dos expedientes abiertos en la CPI: Venezuela I, que se refiere a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones antirégimen que ocurrieron en la oleada de protestas de 2017, aunque posteriormente también se pidió ampliar el periodo desde 2014.

El caso Venezuela I está paralizado en estos momentos debido a que el régimen de Maduro ha hecho varias solicitudes a la Sala de Cuestiones Preliminares, al afirmar que en el país se está investigando a los responsables y asegurar que la justicia venezolana garantiza las sanciones correspondientes.

Sin embargo, el fiscal ha dicho recientemente que el Estado venezolano no ha mostrado pruebas de que los presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados.

El otro expediente es el conocido como Venezuela II, el cual fue solicitado por el propio régimen, que denunció los efectos de las sanciones internacionales en el país. Cabe destacar que el régimen de Maduro culpa a las sanciones por la crisis económica y humanitaria de la nación.

Recientemente, el dirigente chavista Diosdado Cabello afirmó que Khan "tiene una predisposición" contra Venezuela y lo acusó de "perseguir" al país.

Cabello dijo que apoyaba la exigencia de Nicolás Maduro de que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad sea suspendida, que fue planteada por el dictador como una de las condiciones para volver a la mesa de diálogo con la oposición, en México.

"La paralización de ataques en tribunales internacionales, eso incluye la Corte Penal Internacional, manejada por Estados Unidos, con un fiscal designado por Estados Unidos, solo para perseguir a Venezuela", dijo Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando, informó Tal Cual Digital.

En abril, el régimen de Maduro acusó al fiscal de la CPI de "instrumentalizar" la Justicia "con fines políticos", luego de que la Fiscalía desestimara los argumentos presentados por Venezuela, que había solicitado autorización para responder al informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.

En ese momento, la Sala de Cuestiones Preliminares afirmó que "no otorgará a Venezuela" la autorización para responder al informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, ya que "no considera necesario recibir presentaciones adicionales" del país "o de cualquier otro participante en este procedimiento".

Y agregó que: "habiendo recibido todas las presentaciones pertinentes, la Sala procederá ahora con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación".

FUENTE: REDACCIÓN / Con información del El Nacional