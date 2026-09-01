Fiscalía de Colombia investiga posible infiltración del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay

Una mujer sostiene una bandera nacional durante la llamada "Marcha Silenciosa" para mostrar apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y pedir paz para el país en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025.

BOGOTÁ.– La Fiscalía colombiana abrió una nueva línea de investigación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay para establecer si integrantes de su esquema de seguridad pudieron filtrar información sobre sus movimientos a la estructura criminal que ejecutó el atentado.

La hipótesis tomó fuerza a partir de declaraciones incorporadas al expediente y de análisis técnicos de comunicaciones. Uno de los elementos bajo revisión es un contacto registrado en el teléfono de Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, como “escolta del senador”. Según el testimonio de un menor que participó en la logística del crimen, ese contacto presuntamente proporcionó información sobre las actividades de Uribe Turbay.

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A esto se suman indicios sobre presuntos encuentros entre dos integrantes del esquema de seguridad y Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, condenado a 22 años y cuatro meses por su participación en el caso. De acuerdo con el portal de noticias SEMANA, los investigadores presuntamente identificaron coincidencias entre los registros telefónicos de los escoltas y los de Pérez en dos reuniones ocurridas antes del atentado.

Investigación

La investigación busca ahora establecer si el contacto correspondía realmente a un miembro del esquema, qué información pudo haber sido suministrada y si existió alguna contraprestación. También se contempla la posibilidad de que la denominación “escolta del senador” posiblemente haya sido utilizada para aparentar un vínculo con la seguridad del político y desviar las pesquisas.

El hallazgo representa una nueva dimensión del caso, que ya ha dejado varias condenas contra integrantes de la estructura que participó en el magnicidio.

La fiscalía también señaló a miembros de la Segunda Marquetalia como presuntos responsables de ordenar el crimen.

Hasta ahora, no existe una conclusión judicial que establezca que los escoltas hayan participado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

FUENTE: Con infornación de El Colombiano/Revista Semana