Justicia hondureña desestima caso de corrupción contra expresidente Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA.– La justicia hondureña dictó este martes el sobreseimiento definitivo del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, con lo que quedó cerrado el proceso que enfrentaba por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar actividades políticas.

La decisión fue adoptada por un juez de la jurisdicción de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, después de concluir la audiencia inicial del proceso. De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el tribunal determinó que no existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de Hernández en el manejo de los recursos cuestionados.

Sin responsabilidad sobre los fondos

Según la acusación fiscal, Hernández supuestamente participó en un esquema de desvío de recursos públicos durante el período 2010-2013, cuando presidía el Congreso Nacional, y parte de ese dinero presuntamente fue utilizado para financiar su campaña presidencial de 2013.

Sin embargo, el juez concluyó que el exmandatario no autorizó ni administró directamente los recursos y que tampoco se acreditó un incremento patrimonial derivado de esos fondos. Con base en esos elementos, resolvió dictar el sobreseimiento definitivo y ordenar la emisión de la carta de libertad correspondiente.

La fiscalía hondureña solicitó que Hernández fuera enviado a juicio y que se le impusiera prisión preventiva. Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que las pruebas presentadas permitían establecer una posible participación del exgobernante en los delitos investigados. La defensa, en cambio, pidió el cierre definitivo del caso y argumentó que las decisiones relacionadas con el movimiento presupuestario correspondían al Poder Ejecutivo, mientras Hernández ocupaba la presidencia del Congreso.

No es hoy que me voy a rendir.



Hay días en los que uno siente que ya no puede más.



Que ha cargado demasiado.



Que ha peleado demasiado.



Y que quizás lo más fácil sería bajar los brazos.



Pero justamente en esos momentos es cuando uno tiene que recordar de dónde viene y todo… pic.twitter.com/JFFKqcE0GO — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) September 1, 2026

“Se cierra este capítulo”

Tras conocer la resolución, Hernández afirmó ante periodistas a las afueras del tribunal que con el fallo se cerraba, según sus palabras, “este capítulo de persecución política”. El exmandatario regresó a Honduras en julio para enfrentar voluntariamente el proceso, después de que un juez suspendiera la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra.

La justicia hondureña permitió inicialmente que Hernández enfrentara el proceso en libertad, aunque con medidas cautelares que incluían la prohibición de salir del país.

Regreso tras el indulto de Trump

El fallo se produce meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió a Hernández un indulto que le permitió recuperar su libertad luego de haber sido condenado en ese país a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas. Hernández fue acusado por los mismos capos que extraditó a EEUU, eran testigos en la acusación a cambio de reducir su condena. El exmandatario asegura que se trataba de una vendetta.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado en 2024. El indulto de Trump, concedido en diciembre de 2025, puso fin a su permanencia en prisión y abrió el camino para su regreso a Honduras, donde todavía debía responder por el expediente Pandora II.

FUENTE: Con información de AFP/Proceso digital/EFE