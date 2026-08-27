viernes 28  de  agosto 2026
JUDICIALES

Fiscalía de México dice haber hallado indicios contra una red de contrabando de combustible

La fiscal Ernestina Godoy informó del decomiso de documentos sobre el 'huachicol' por ferrocarril que comprometería a Ernesto Ruffo Appel y a otras 24 personas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa

 

 

 

 

REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE MÉXICO
Por Santiago Perales

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de tensiones políticas, la Fiscalía General de México informó del hallazgo de documentos que aportan nuevos indicios sobre la operación de una presunta red de contrabando de combustibles o 'huachicol' por ferrocarril y vinculó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en estos hechos.

Los nuevos indicios comprometerían también a 24 personas y fueron localizados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, acompañada de otras autoridades, en dos bodegas de la alcaldía capitalina de Miguel Hidalgo, según la entidad.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Exteriores de México, Roberto Velasco, tras una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, DC.
Narcotráfico

Rubio exige a su homólogo mexicano "medidas decisivas" para desarmar a los cárteles
El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció una feroz campaña de calumnias y diatribas
CRIMEN ORGANIZADO

Senador mexicano señalado por narcotráfico en EEUU renuncia al grupo parlamentario oficialista

Según la fiscal general Ernestina Godoy, los documentos serían clara evidencia de las acciones de los integrantes de la red investigada y se suman a otros documentos relacionados con esquemas delictivos que ya indaga el Ministerio Público Federal, se informó.

El anuncio ocurre en medio de tensiones políticas entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y políticos del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), en el contexto de una solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del oficialista partido Morena, por parte de la justicia de EEUU que lo investiga por vínculos con el narcotráfico.

Tensiones políticas en México

El pasado martes, Sheinbaum arremetió contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, a quien acusó recientemente de ser prófugo de la justicia lo que fue rechazado por el exfuncionario desde Miami.

La presidenta antepuso la doble nacionalidad mexicano-estadounidense del exgobernador Cabeza de Vaca como argumento para revisar la Constitución.

Y hoy informó del envío de una iniciativa para que los mexicanos con doble nacionalidad no puedan gobernar en ningún estado del país, según los reportes.

Hallazgos sobre contrabando

La fiscal general señaló que un análisis preliminar permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de una empresa investigada, lo cual abriría nuevas pistas sobre la estructura, de la que nueve personas han sido detenidas, entre ellas el exgobernador Ruffo Appel.

Sostuvo que luego de hallarse 33 ferrotanques abandonados en julio de 2025, y cuyos contenidos dieron positivo a hidrocarburos, las pesquisas apuntaron a un esquema habitual del “huachicol fiscal”: declarar volúmenes inferiores a los declarados o registro de productos distintos para evadir impuestos'.

Ruffo Appel fue detenido en julio y vinculado al proceso junto con otros imputados; aunque el exgobernador de Baja California ha negado irregularidades y su entorno ha denunciado motivaciones políticas en el proceso.

La fiscal general subrayó que respeta la presunción de inocencia y el debido proceso y afirmó que hasta ayer la institución no había sido notificada de una solicitud de la defensa para que Ruffo cumpla la prisión preventiva en su domicilio.

Declaran inocencia de exgobernador

Mientras la fiscal general adelantó que seguirá avanzando en la desarticulación de redes de “huachicol fiscal”, delito que se ha denunciado en aduanas y puertos bajo control del gobierno central, el fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Norberto García Repper, aseguró que el exgobernador Cabeza de Vaca no tiene ningún proceso jurídico abierto en la entidad.

Además, garantizó que “no existe ni existirá ningún tipo de persecución política en su contra o contra cualquier opositor”, durante una entrevista a un medio estadounidense.

Aclaró que el exgobernador no es objeto de ningún tipo de persecución política por la Fiscalía General de Justicia de la entidad, luego de que Cabeza de Vaca aseguró ser un “perseguido político” y que se busca imputarle un delito por la venta de un departamento y un cajón de estacionamiento en un multifamiliar de Santa Fe, en la Ciudad de México, asunto que habría sido aclarado ante las autoridades, según dijo.

FUENTE: Con información de EFE, spectrofm.com,

Temas
Te puede interesar

Claudia Sheinbaum separa del cargo a gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico en EEUU

EEUU emite alerta en ciudad fronteriza con México ante amenazas del narcotráfico

Denuncian que juicio contra Ernesto Ruffo es un caso político orquestado por Sheinbaum

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones tipo caza F-35
A 90 MILLAS

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana

Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo tras unas inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur —en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito nepalí de Nuwakot—, el 27 de agosto de 2026. La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que 823 personas permanecían incomunicadas el 27 de agosto, más de 24 horas después de que una inundación mortal arrasara la zona fronteriza con el Tíbet.
TRAGEDIA

EEUU intensifica búsqueda de 90 estadounidenses tras inundaciones en Nepal

Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Julián Oliva Cuéllar, último líder vivo de la rebelión del Escambray.
PRISIÓN Y EXILIO

Muere Julián Oliva Cuéllar, considerado el último líder vivo de la rebelión del Escambray

Te puede interesar

Aviones tipo caza F-35
A 90 MILLAS

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana

Por Daniel Castropé
Imagen referencial
MIGRACIÓN

EEUU lleva a cuatro estados a los tribunales por ayudas a estudiantes sin estatus migratorio

Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Imgen del Litoral o skyline de la ciudad de Miami.
SEDE MUNDIAL

Miami, epicentro económico y mediático en diciembre con la cumbre del G20

Yolaynis Osorio Molina junto a su esposo y su pequeño hijo.
MIGRACIÓN

"Daño colateral": una cubana salió a botar la basura y terminó detenida por ICE en Texas