Fiscalía de México dice haber hallado indicios contra una red de contrabando de combustible

CIUDAD DE MÉXICO .- En medio de tensiones políticas, la Fiscalía General de México informó del hallazgo de documentos que aportan nuevos indicios sobre la operación de una presunta red de contrabando de combustibles o 'huachicol' por ferrocarril y vinculó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en estos hechos.

Los nuevos indicios comprometerían también a 24 personas y fueron localizados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, acompañada de otras autoridades, en dos bodegas de la alcaldía capitalina de Miguel Hidalgo, según la entidad.

Según la fiscal general Ernestina Godoy, los documentos serían clara evidencia de las acciones de los integrantes de la red investigada y se suman a otros documentos relacionados con esquemas delictivos que ya indaga el Ministerio Público Federal, se informó.

El anuncio ocurre en medio de tensiones políticas entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y políticos del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), en el contexto de una solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del oficialista partido Morena, por parte de la justicia de EEUU que lo investiga por vínculos con el narcotráfico.

Tensiones políticas en México

El pasado martes, Sheinbaum arremetió contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, a quien acusó recientemente de ser prófugo de la justicia lo que fue rechazado por el exfuncionario desde Miami.

La presidenta antepuso la doble nacionalidad mexicano-estadounidense del exgobernador Cabeza de Vaca como argumento para revisar la Constitución.

Y hoy informó del envío de una iniciativa para que los mexicanos con doble nacionalidad no puedan gobernar en ningún estado del país, según los reportes.

Hallazgos sobre contrabando

La fiscal general señaló que un análisis preliminar permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de una empresa investigada, lo cual abriría nuevas pistas sobre la estructura, de la que nueve personas han sido detenidas, entre ellas el exgobernador Ruffo Appel.

Sostuvo que luego de hallarse 33 ferrotanques abandonados en julio de 2025, y cuyos contenidos dieron positivo a hidrocarburos, las pesquisas apuntaron a un esquema habitual del “huachicol fiscal”: declarar volúmenes inferiores a los declarados o registro de productos distintos para evadir impuestos'.

Ruffo Appel fue detenido en julio y vinculado al proceso junto con otros imputados; aunque el exgobernador de Baja California ha negado irregularidades y su entorno ha denunciado motivaciones políticas en el proceso.

La fiscal general subrayó que respeta la presunción de inocencia y el debido proceso y afirmó que hasta ayer la institución no había sido notificada de una solicitud de la defensa para que Ruffo cumpla la prisión preventiva en su domicilio.

Declaran inocencia de exgobernador

Mientras la fiscal general adelantó que seguirá avanzando en la desarticulación de redes de “huachicol fiscal”, delito que se ha denunciado en aduanas y puertos bajo control del gobierno central, el fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Norberto García Repper, aseguró que el exgobernador Cabeza de Vaca no tiene ningún proceso jurídico abierto en la entidad.

Además, garantizó que “no existe ni existirá ningún tipo de persecución política en su contra o contra cualquier opositor”, durante una entrevista a un medio estadounidense.

Aclaró que el exgobernador no es objeto de ningún tipo de persecución política por la Fiscalía General de Justicia de la entidad, luego de que Cabeza de Vaca aseguró ser un “perseguido político” y que se busca imputarle un delito por la venta de un departamento y un cajón de estacionamiento en un multifamiliar de Santa Fe, en la Ciudad de México, asunto que habría sido aclarado ante las autoridades, según dijo.

FUENTE: Con información de EFE, spectrofm.com,