Fiscal ante la CPI se aparta del caso Venezuela por crímenes de lesa humanidad

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro muestra documentos con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 3 de noviembre de 2021.

MIAMI. - El fiscal ante la Corte Penal Internacional ( CPI ) Karim Khan se apartó definitivamente de la investigación que adelanta sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras el fallo de la Sala Segunda de Apelaciones que le pide apartarse del caso por “inacción” y presentar su “excusa” o separación .

Khan dirigió un documento de 12 páginas a la presidencia y magistrados de la CPI, en la cual solicito su “excusa” de seguir conociendo el proceso penal sobre el régimen de Maduro, y expuso sus argumentos al cumplir con las instrucciones de la Sala de Apelaciones.

“El Fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del Fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el Fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo excuse del caso Venezuela I”.

Denuncias sobre caso Venezuela

En una decisión considerada inédita y de gran impacto para las víctimas de en Venezuela, la Sala de Apelaciones solicitó el 1 de agosto pasado al fiscal Khan que se apartara de la investigación sobre la situación Venezuela I, en un plazo máximo de tres semanas.

Si bien no alegó falta de imparcialidad, se basó en la necesidad de proteger la integridad del proceso y la confianza de las víctimas, según los reportes.

Esto, luego de que Khan a inicios de 2025 enfrentó una investigación interna por denuncias de acoso sexual contra una empleada de la Fiscalía, y previamente, la Fundación Arcadia, una organización de derechos humanos, lo recusó por interés en el caso.

En mayo de 2024, el fiscal ante la CPI fue señalado de tener vínculo familiar con la abogada Venkateswari Alagendra, su cuñada, y que actuaba en el caso Venezuela.

A pesar del pedimento de la Sala, Khan no se apartó en ese lapso, aunque la decisión tampoco lo obligaba a hacerlo.

Lo que el fiscal alega

El fiscal Khan, luego de discrepar con la decisión de la Sala, aseguró en la comunicación a la Presidencia de la CPI que no hubo “inacción aparente”.

“En cualquier caso, el Fiscal asegura a la Presidencia que no hubo ‘inacción aparente’ tras la decisión de la Primera Sala de Apelaciones. El Fiscal procuró mostrar vigilancia y cumplir con sus obligaciones legales al continuar con celeridad la investigación de la situación de Venezuela I”, dijo Khan y detalló:.

“Por ejemplo, mediante comunicación confidencial a la Presidencia el 2 de junio de 2025, el Fiscal, al abordar un asunto separado y no relacionado, también dejó claro que la evolución de la situación de Venezuela I estaba progresando al 16 de mayo de 2025”.

Después del 16 de mayo de 2025, la Presidencia tiene conocimiento de que el Fiscal ha estado en licencia voluntaria y no ha participado en la labor en curso de la Fiscalía, incluida la situación de Venezuela I. Por lo tanto, el Fiscal simplemente no estaba en condiciones de tomar medidas adicionales ni de demostrar mayor vigilancia después del 16 de mayo de 2025”.

Khan afirma que, a pesar de discrepar de la Sala, “se atiene plenamente a la decisión al solicitar la autorización de la Presidencia para recusarse de la situación de Venezuela I a la luz de dicha decisión”.

Luego afirma que “se asegurará de no tener ninguna participación continua en la situación de Venezuela I ni acceso a ningún expediente confidencial presentado ni a ninguna decisión emitida” y que “no participará en modo alguno en la investigación ni en la labor legal de la situación”.

El caso seguirá bajo la supervisión del Fiscal Adjunto Niang, quien lo ha seguido durante la licencia en la que se encuentra por la investigación de abuso sexual, según señaló.

FUENTE: Con información documento Karin Khan, Acceso a la Justicia