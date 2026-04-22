miércoles 22  de  abril 2026
ELECCIONES

Fiscalía de Perú pide detener al exjefe del órgano electoral por irregularidades en los comicios

El Ministerio Público considera que Piero Corvetto, exjefe de la ONPE incurrió en una conducta dolosa

60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto debido al cierre de sus centros de votación, o la falta de material electoral en otros. (AFP)

60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto debido al cierre de sus centros de votación, o la falta de material electoral en otros. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. La Fiscalía de Perú solicitó la detención preventiva del hasta ahora jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del país, Piero Corvetto, que dimitió este martes tras las irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

"Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención", declaró el fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, en una entrevista concedida al diario El Comercio.

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El magistrado Raúl Martínez realizó la petición en la noche de este martes, durante la comparecencia de Corvetto, al considerar que el que fuera jefe del máximo órgano electoral de Perú desde 2020 incurrió en "colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones" en el marco del proceso electoral el pasado 12 de abril.

Queda aún pendiente que el juez de oficio fije y anuncie la fecha de la audiencia para estudiar si ordena la detención de Corvetto. "Eso queda a la decisión del juez, que debe resolver a la mayor brevedad posible", señaló Gálvez al respecto.

Corvetto prestó declaración en la noche de este martes al tiempo que hizo entrega a las autoridades de sus pasaportes italiano y peruano. Tan solo horas antes, presentó su renuncia al cargo. Adujo "problemas técnicos operativos" ocurridos durante las elecciones, que tuvieron que extenderse un día más después de que unos 60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto debido al cierre de sus centros de votación, o la falta de material electoral en otros.

FUENTE: Con información de Europa Press

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