Tres décadas después, Broward borra condenas de una polémica operación antidrogas

La medida beneficiará inicialmente a 42 personas relacionados con investigaciones encubiertas realizadas entre 1989 y 1992.

FORT LAUDERDALE.- Decenas de personas condenadas hace más de tres décadas en Broward comenzarán a ver eliminados sus antecedentes penales como parte de un proceso impulsado por la Fiscalía Estatal tras detectar que los expedientes estaban relacionados con investigaciones en las que se utilizó crack elaborado por las propias autoridades.

La medida beneficiará inicialmente a 42 personas durante una audiencia realizada este viernes, según informó la Fiscalía Estatal de Broward. Algunas participarón de forma presencial, otras mediante videoconferencia y varias solicitaron mantener su privacidad. Al menos diez de los beneficiarios fallecieron y sus registros serán eliminados de manera póstuma.

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La iniciativa comenzó en 2024 luego de que el Ministerio Público detectara expedientes relacionados con investigaciones encubiertas realizadas entre 1989 y 1992.

De acuerdo con la información oficial, agentes de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) localizaron cerca de 2,2 libras de cocaína en polvo en una terminal de autobuses Greyhound y posteriormente utilizaron parte de esa sustancia para producir crack destinado a pesquisas encubiertas.

Años después, en 1993, la Corte Suprema de Florida determinó que esa droga fabricada por las fuerzas del orden no podía utilizarse como base para arrestos en este tipo de procedimientos.

Sin embargo, un análisis reciente de documentos públicos reveló que numerosas detenciones y sentencias relacionadas con esos procedimientos continuaban reflejadas en archivos oficiales.

“Esto debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”, expresó en un comunicado el fiscal estatal de Broward, Harold Pryor.

El funcionario reconoció que, aunque muchos de estos expedientes tienen décadas de antigüedad, las consecuencias pudieron extenderse durante años en aspectos como el acceso al empleo, la vivienda y otras oportunidades para los afectados.

La revisión de antiguos archivos físicos comenzó en 2024 y continúa en marcha. Hasta ahora, las autoridades han realizado un análisis preliminar de aproximadamente 2.800 expedientes. Según la fiscalía, cerca de la mitad ya fue descartada tras determinarse que no estaba relacionada con las sustancias fabricadas durante aquellas investigaciones.

Los alrededor de 1.400 casos restantes continúan bajo evaluación para determinar si califican para la eliminación de antecedentes o para otros mecanismos legales disponibles bajo la legislación estatal.

Además de revisar cada situación, fiscales y personal especializado trabajan para establecer qué personas podrían ser elegibles para sellar o eliminar registros mediante los procedimientos administrados por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Los funcionarios públicos indicaron que cualquier persona que considere haber sido afectada por estas investigaciones, o que tenga familiares vinculados a ellas, puede comunicarse con la Fiscalía Estatal de Broward para solicitar información sobre el proceso a través del numero telefónico 954-831-6543 o vía correo electrónico a [email protected] .

De los aproximadamente 2.800 expedientes revisados de forma preliminar, cerca de 1.400 continúan bajo análisis para determinar si califican para la eliminación de antecedentes u otras medidas previstas por la legislación estatal.