¿Por qué demora tanto conocer los resultados oficiales de las presidenciales de Perú?

Jurados de votación realizaron el conteo de votos el domingo,12 de abril,, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, Perú.

LIMA.- Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusación de fraude: el recuento de votos de las presidenciales del 12 de abril en Perú está estancado, lo que alimenta la desconfianza hacia instituciones ya debilitadas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, calcula que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo. Mientras, que la segunda vuelta se efectuará el 7 de junio.

POLÍTICA Con precedente de gran inestabilidad política, un llamado de las urnas

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado, que obtuvo cerca del 17% de los votos.

El radical izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 14,000 sufragios para Sánchez con cerca del 94% del conteo.

¿Por qué tardarán tanto los resultados?

Un gran número de las actas restantes contienen irregularidades y deben ser examinados por los jurados electorales. Se trata de casi un millón de votos repartidos en 5,143 actas observadas, según la autoridad electoral.

Las actas objetadas son procesadas caso por caso. “Generalmente toma alrededor de tres días” el proceso de revisión de cada acta, declaró Yessica Clavijo, secretaria general del JNE.

Este plazo puede prorrogarse, sin embargo, en caso de disputas. La tarea se complica porque los votantes emitieron su sufragio simultáneamente en cinco elecciones (presidenciales, legislativas y de otros órganos), lo que multiplica el número de actas de escrutinio que deben procesarse.

En Perú se vuelve al Parlamento bicameral.

¿Por qué se impugnan tantas actas?

En una contienda muy reñida por el segundo puesto, en el que solo un pequeño porcentaje de votos separa a los candidatos, los partidos suelen presentar numerosas impugnaciones, a veces para retrasar el cómputo final con la esperanza de revertir el resultado.

“El objetivo de impugnaciones masivas, incluso en zonas donde el candidato que reclama está relegado, es restar votos al contrincante y alargar todo el proceso”, dijo el politólogo Fernando Tuesta. “El objetivo de impugnaciones masivas, incluso en zonas donde el candidato que reclama está relegado, es restar votos al contrincante y alargar todo el proceso”, dijo el politólogo Fernando Tuesta.

Las actas pueden impugnarse por diversos tipos de errores, como inconsistencias en las cifras o datos faltantes o ilegibles, algo habitual en una votación récord con 35 candidatos y cinco elecciones simultáneas.

Cuando estas anomalías no pueden corregirse, la ley prevé un recuento de votos en lugar de la anulación de las actas, como ocurriría a veces anteriormente.

¿Qué se sabe sobre las irregularidades denunciadas?

Se han reportado varias irregularidades.

Los retrasos en la entrega de urnas y papeletas impidieron que unos 50,000 ciudadanos votaran el día de las elecciones, lo que obligó a las autoridades a extender la votación una jornada en algunos colegios electorales.

El jueves, por otra parte, se encontraron cuatro cajas con aproximadamente 1,200 papeletas en un contenedor de basura en Lima.

Se han iniciado inspecciones de la fiscalía a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable del proceso de votación, mientras que el JNE presentó una denuncia contra su titular, Piero Corvetto, y otros funcionarios por violación del derecho al voto.

¿Hay evidencia de fraude?

Rafael López Aliaga, quien se ubicaba segundo detrás de Keiko Fujimori al inicio del escrutinio, denunció "fraude electoral" sin aportar pruebas.

Convocó a manifestaciones que congregaron a más de 3,000 personas el domingo en Lima, y ha ofrecido recompensas de unos 5,800 dólares a quien proporcione información sobre irregularidades.

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) se refirió a "graves fallos", pero precisamente que no encontró "ninguna prueba objetiva" de fraude.

¿Cuáles son las consecuencias para las elecciones?

López Aliaga ha pedido anular los comicios o realizar una elección complementaria en Lima. Ambas opciones parecen improbables.

“La ley electoral solo permite la anulación cuando los votos inválidos, defectuosos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos a nivel nacional”, declaró a abogado penalista Roberto Pereira. “La ley electoral solo permite la anulación cuando los votos inválidos, defectuosos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos a nivel nacional”, declaró a abogado penalista Roberto Pereira.

Tampoco prevé elecciones complementarias, acotó.

Las tensiones alimentan un clima de profunda desconfianza hacia las instituciones en un país marcado por la inestabilidad política crónica, con ocho presidentes en diez años.

“Han encontrado votos en la basura... da risa, parece un chiste. ¿Qué dirán en otros países?, qué vergüenza”, dijo Miguel Espino, taxista de 71 años de edad, de Lima.

Los resultados de esta primera vuelta se conocerán el 15 de mayo. Sigue la incógnita si es Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, quien enfrentará a Fujimori.

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Audiencia pública de recuento de votos de actas observadas.

Jurado Electoral Especial de Chanchamayo.

Mesa de sufragio N° 902541 Junín / Satipo / Río Tambo.

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FUENTE: Con información de AFP