miércoles 10  de  junio 2026
POLÉMICA

Fiscalía francesa pide imputar al cantante Patrick Bruel, acusado de abusos sexuales

Bruel, cuya imagen copó las portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París, según la fiscalía de Nanterre, para ser interrogado

El cantante francés Patrick Bruel, acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres, comparecerá ante tres jueces de instrucción antes de ser sometido a una investigación formal, según anunció la fiscalía de Nanterre en la mañana del 10 de junio de 2026, añadiendo que ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.

El cantante francés Patrick Bruel, acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres, comparecerá ante tres jueces de instrucción antes de ser sometido a una investigación formal, según anunció la fiscalía de Nanterre en la mañana del 10 de junio de 2026, añadiendo que ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.

AFP / Alain Jocard

PARÍS.- Los fiscales franceses pidieron el miércoles imputar y encarcelar preventivamente al popular cantante y actor Patrick Bruel por nueve denuncias de abusos sexuales, incluidas violaciones y agresiones. El cantante de 67 años, durante décadas uno de los más conocidos de Francia con millones de discos vendidos, niega todas las acusaciones.

Se trata de un nuevo caso de una celebridad francesa que se ve sumida en investigaciones de este tipo a raíz del movimiento #MeToo, después de que el año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres en un rodaje.

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Bruel, cuya imagen copó las portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París, según la fiscalía de Nanterre, cerca de la capital, para ser interrogado.

"El fiscal de la República ha solicitado la apertura de una investigación judicial en su contra y su imputación por hechos de violaciones, intentos de violación, agresiones sexuales y acoso sexual relativos a nueve víctimas, cometidos entre 2010 y 2019", indicó el Ministerio Público en un comunicado. También requirió enviarlo a "prisión preventiva".

La Fiscalía indicó haber incorporado al sumario denuncias por violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual de otras 13 víctimas, ocurridas entre septiembre de 1992 y septiembre de 2008, pero que podrían haber prescrito.

Está previsto que tres jueces de instrucción decidan este miércoles si imputan al cantante.

Bruel siempre ha negado las acusaciones. En una publicación en Instagram el mes pasado aseguró que él "jamás había forzado a una mujer". Luego, bajo la presión de las revelaciones de nuevos casos, canceló la mayor parte de su próxima gira por Francia y el extranjero que debía empezar en junio.

Los abogados del artista, Céline Lasek, Fanny Colin y Christophe Ingrain, explicaron el lunes que "desde hace varias semanas hizo saber que estaba a disposición de la justicia, para poder por fin declarar en el marco del procedimiento judicial ante la autoridad competente".

"Primera victoria judicial"

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero.

En marzo, acusó formalmente a Bruel de intento de violación durante un festival de cine en México, en 1997, cuando tenía 26 años y trabajaba como asistente en Unifrance.

"Es una auténtica primera victoria judicial para las víctimas", declaró a AFP su abogada, Jade Dousselin, después de que los fiscales solicitaran la imputación de cargos.

"Cuando vi 9 de 13, me asusté un poco, pero mis dos clientas forman parte de la lista de víctimas. Vamos a poder trabajar con la justicia", dijo por su parte la abogada Myriam Guedj-Benayoun, que representa a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984 y desde entonces ha grabado una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.

Bruel, de sonrisa carismática, juega a veces con su lado seductor, incluso en los platós. "Soy fácil de seducir, no soy fácil de retener", dijo en una ocasión en una entrevista.

Además de su carrera musical y en el cine, el artista es un experto jugador de póker y en 1998 se impuso como campeón del mundo.

FUENTE: AFP

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