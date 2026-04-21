martes 21  de  abril 2026
COMICIOS

Jefe electoral en Perú renuncia a su cargo en medio de una investigación fiscal por irregularidades

La renuncia del titular de la ONPE busca contener la crisis generada por errores logísticos que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos

&nbsp;Jurados de votación realizan el conteo de votos este domingo, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, Perú.

 Jurados de votación realizan el conteo de votos este domingo, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, Perú.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, presentó este martes su renuncia al cargo tras las irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, en una decisión que se produce horas antes de su comparecencia ante la Fiscalía por estos hechos.

En una carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ya aceptó su dimisión, Corvetto argumentó que los problemas técnicos y operativos en la distribución del material electoral en sectores de Lima Metropolitana motivaron su salida. “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, expresó.

Lee además
La líder política peruana Keiko Fujimori.
COMICIOS

Perú avanza a segunda vuelta con Keiko Fujimori al frente de los resultados parciales
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
MIGRACIÓN

Chile avanza en barreras físicas en la frontera con Perú

"Fallas logísticas"

La jornada electoral estuvo marcada por fallas logísticas que impidieron a al menos 63.300 ciudadanos ejercer su derecho al voto, lo que obligó a extender el proceso por un día adicional y generó cuestionamientos sobre la organización de los comicios.

Corvetto señaló que su renuncia busca contribuir a restablecer la confianza en el proceso electoral de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio. En ese sentido, manifestó su expectativa de que su reemplazo permita generar un clima político adecuado para el desarrollo de la siguiente fase electoral.

Pese a su salida, defendió su gestión al frente de la ONPE desde 2020, asegurando que cumplió sus funciones “con integridad” y que, durante su administración, se impulsaron reformas en el sistema electoral. Sin embargo, reconoció que los hechos ocurridos el 12 de abril hacen inviable su continuidad en el cargo.

El exfuncionario también solicitó que se realice una investigación “imparcial y exhaustiva” para esclarecer las causas de las fallas, al tiempo que afirmó su disposición a colaborar con las autoridades en los procesos correspondientes.

Corvetto deberá comparecer ante la Fiscalía este mismo martes, donde, según reportes de medios locales, deberá entregar su pasaporte en el marco de las investigaciones en curso. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia mantiene abierta una indagación sobre su desempeño debido a las irregularidades registradas durante la jornada electoral.

La crisis generada por estos hechos se suma al clima de desconfianza institucional en Perú, en un contexto marcado por la inestabilidad política y por cuestionamientos recurrentes a los procesos electorales en los últimos años.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

¿Por qué demora tanto conocer los resultados oficiales de las presidenciales de Perú?

Elecciones en Perú no avizoran mayores cambios

Luren Márquez es coronada Miss Perú 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en negativo por incertidumbre entre EEUU e Irán

Un soldado lleva un dron durante un desfile militar el 14 de junio de 2025 en Washington, DC. 
Inteligencia artificial

Ejército de EEUU anuncia la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA en Latinoamérica

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESCAÑOS FEDERALES

DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida