Jefe electoral en Perú renuncia a su cargo en medio de una investigación fiscal por irregularidades

Jurados de votación realizan el conteo de votos este domingo, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, Perú.

LIMA.- El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, presentó este martes su renuncia al cargo tras las irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, en una decisión que se produce horas antes de su comparecencia ante la Fiscalía por estos hechos.

En una carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ya aceptó su dimisión, Corvetto argumentó que los problemas técnicos y operativos en la distribución del material electoral en sectores de Lima Metropolitana motivaron su salida. “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, expresó.

"Fallas logísticas"

La jornada electoral estuvo marcada por fallas logísticas que impidieron a al menos 63.300 ciudadanos ejercer su derecho al voto, lo que obligó a extender el proceso por un día adicional y generó cuestionamientos sobre la organización de los comicios.

Corvetto señaló que su renuncia busca contribuir a restablecer la confianza en el proceso electoral de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio. En ese sentido, manifestó su expectativa de que su reemplazo permita generar un clima político adecuado para el desarrollo de la siguiente fase electoral.

Pese a su salida, defendió su gestión al frente de la ONPE desde 2020, asegurando que cumplió sus funciones “con integridad” y que, durante su administración, se impulsaron reformas en el sistema electoral. Sin embargo, reconoció que los hechos ocurridos el 12 de abril hacen inviable su continuidad en el cargo.

El exfuncionario también solicitó que se realice una investigación “imparcial y exhaustiva” para esclarecer las causas de las fallas, al tiempo que afirmó su disposición a colaborar con las autoridades en los procesos correspondientes.

Corvetto deberá comparecer ante la Fiscalía este mismo martes, donde, según reportes de medios locales, deberá entregar su pasaporte en el marco de las investigaciones en curso. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia mantiene abierta una indagación sobre su desempeño debido a las irregularidades registradas durante la jornada electoral.

La crisis generada por estos hechos se suma al clima de desconfianza institucional en Perú, en un contexto marcado por la inestabilidad política y por cuestionamientos recurrentes a los procesos electorales en los últimos años.

FUENTE: Con información de Europa Press