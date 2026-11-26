MIAMI — Un plazo de siete días concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al régimen cubano para responder sobre la situación carcelaria, jurídica y de salud en la que se encuentra el periodista y preso político Henry Constantín Ferreiro.

El plazo para la dictadura cubana empieza a correr a partir de la transmisión de la comunicación para responder. La actuación se produce en medio del trámite de la solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro de Denuncias Defensa (CD).

Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), permanece encarcelado desde el 16 de septiembre.

En una comunicación enviada el 25 de noviembre y dirigida al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, la CIDH solicita información sobre el acceso del periodista a agua, alimentos y atención médica, así como documentación médica que permita conocer su peso y grado de hidratación.

El organismo también pide detallar los motivos por los que las autoridades penitenciarias suspendieron durante tres meses las visitas de su pareja, la periodista Alejandra García, lo que constituye una clara vulneración de los derechos humanos del comunicador.

Detenido en la prisión provisional en Kilo 7

El régimen lo mantiene en prisión provisional en Kilo 7, Camagüey, en un proceso iniciado por una acusación de supuesta "desobediencia" vinculada a una citación policial.

“El régimen cubano debe responder por la salud y la integridad de Henry. Nos preocupa que, tras las denuncias de pérdida de peso y dificultades para recibir alimentos y medicamentos, las autoridades impidan a su pareja visitarlo durante tres meses. Pedimos su liberación y garantías efectivas para que él y su familia puedan denunciar lo que ocurre sin sufrir represalias”, declaró Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa.

Defensa CD presentó la solicitud de medidas cautelares el 13 de octubre, registrada bajo el expediente MC-1965-26, y posteriormente aportó información adicional sobre los riesgos que enfrenta el periodista. En su requerimiento, la CIDH también solicita al Estado precisar la situación jurídica actual de Constantín, las autoridades que intervienen en su caso y las decisiones adoptadas. La evaluación sobre el otorgamiento de las medidas cautelares continúa pendiente.

Amenazas y deterioro de salud

La preocupación por sus condiciones de reclusión aumentó después de que García denunciara una pérdida visible de peso, amenazas de agresión y dificultades para que recibiera la totalidad de los alimentos y medicamentos entregados por sus familiares. Según su testimonio, las autoridades también rechazaron productos destinados a purificar el agua. Posteriormente, le comunicaron la suspensión de sus visitas durante tres meses por intentar entregar agua potable, alimentos y libros fuera de la jornada autorizada.

El requerimiento de la CIDH se suma a dos pronunciamientos internacionales emitidos en los últimos días. El 23 de noviembre, la SIP reclamó la liberación inmediata e incondicional de Constantín y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad física y psicológica. La organización situó su encarcelamiento en un contexto de creciente persecución contra la prensa independiente.

Al día siguiente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE) expresó grave preocupación por el caso y llamó expresamente al Estado cubano a liberar al periodista.

Persecución contra periodistas

En un comunicado del 24 de noviembre, la Relatoría condenó la escalada represiva contra la prensa y advirtió sobre un patrón de detenciones, vigilancia, restricciones de movimiento, presiones para forzar el exilio y represalias contra familiares de periodistas.

La Relatoría también denunció que, según la información pública, Constantín habría acudido a la citación cuyo supuesto incumplimiento motivó la acusación, sin encontrar presentes a los agentes.

El Centro de Denuncias Defensa afirmó que continuará documentando la situación del periodista Henry Constantín y aportando información a la Comisión. La organización exige a las autoridades cubanas garantizar su integridad, restablecer las visitas de su pareja y poner fin a su encarcelamiento y a las represalias contra quienes informan sobre su caso.

DEFENSA CD documenta, monitorea y denuncia la represión en Cuba, brindando protección y acompañamiento a las víctimas, así como información a instituciones internacionales y a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

FUENTE: Centro de Denuncias Defensa (CD)