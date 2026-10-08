jueves 8  de  octubre 2026
BRASIL

Flávio Bolsonaro pide la renuncia del magistrado que condenó a su padre y hermano

El senador y candidato presidencial afirmó que Alexandre De Moraes trata de interferir en la segunda vuelta, al ordenar la detención de su hermano

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

AFP
Por Valeria Montero

RÍO DE JANEIRO. El senador Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta electoral del domingo pasado en Brasil, pidió este jueves la renuncia del magistrado de la Corte Suprema que condenó por golpismo a su padre, Jair Bolsonaro (2019-2022), y por coerción a la Justicia a su hermano, Eduardo Bolsonaro.

El senador ultraderechista tildó al magistrado Alexandre De Moraes de “violador de derechos humanos” y lo acusó de dictar sentencias amañadas para intentar interferir en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que se medirá el 25 de octubre al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

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El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro salió al ataque de De Moraes poco después de que, este mismo jueves, el magistrado determinara la detención de Eduardo Bolsonaro para que comience a cumplir la condena de cuatro años de prisión que le impuso por coacción a la Justicia.

“Moraes, hágale un bien a la Nación y renuncie”, afirmó en una transmisión en directo en sus redes sociales el senador, el más votado en las presidenciales, con el 47 % de los votos, por delante del presidente, que recibió el 45 %.

El magistrado también fue el instructor del proceso en que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo. El exmandatario cumple prisión domiciliaria.

Revela estrategia

El senador dio a entender que, en caso de que Moraes no renuncie, el Senado que asumirá el próximo año, en el que su partido tendrá una clara mayoría, votará por su destitución.

Con ello, reveló parte de su estrategia de cambios que tiene planeada en caso de que resulte vencedor en el balotaje.

“Moraes es un violador de derechos humanos internacional. Hoy, más que nunca, millones de brasileños están de acuerdo con Eduardo, que está defendiendo la libertad de expresión en nuestro país”, afirmó.

Según el candidato presidencial, la decisión de este jueves de De Moraes contra su hermano tan solo busca generar un tumulto en la campaña electoral, ya que el propio De Moraes sabe que su hermano vive en Estados Unidos y está protegido por la ley estadounidense.

“Él sabe que es una medida inocua que no va a resultar en nada, pero decide dictarla en medio de las elecciones para generar ruido”, afirmó.

Bolsonaro afirmó que los abusos del magistrado, al que acusó de usar sus poderes para promover persecuciones, tuvieron una respuesta el domingo por parte de los electores, que eligieron a un número expresivo de senadores que defienden la destitución de miembros de la Corte Suprema.

“Tras las elecciones del domingo ya contamos con cerca de 50 senadores (del total de 81 miembros del Senado) que son favorables a destituir magistrados que abusen de su poder”, afirmó.

De acuerdo con el candidato presidencial, con su actitud, De Moraes acabó con la credibilidad de la Corte Suprema y hundió al tribunal en un “basurero”.

“El Senado será el encargado de proteger al Supremo de personas como usted”, afirmó el parlamentario al dar a entender que una de las prioridades de la próxima legislatura será la destitución del magistrado.

Sin embargo, de acuerdo con analistas la mayoría del Partido Liberal, al cual pertenece Bolsonaro, podrá cambiar a algunos magistrados, pero no a todo el cuerpo colegiado.

FUENTE: con información de EFE

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