lunes 26  de  octubre 2026
Brasil

El partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula y pide esclarecer "cuestionamientos"

El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmó que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", aunque pidió que los "cuestionamientos planteados" sean "debidamente esclarecidos"

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal de Brasil.&nbsp;

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal de Brasil. 

AFP
Por Santiago Perales

BRASILIA — El Partido Liberal (PL) brasileño, fuerza política por la que se presentó el senador conservador Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de los comicios presidenciales que acabaron con la reelección del mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 81 años.

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", aunque pidió que los "cuestionamientos planteados" sean "debidamente esclarecidos".

Lee además
El presidente de Brasil y ganador de la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones.
BRASIL

Lula gana por estrecho margen en Brasil: irregularidades y dudas rodean el resultado electoral
Imagen del presunto ganador en las elecciones en Brasil Luis Inácio Lula da Silva.
ELECCIONES

Trump denuncia corrupción y fraude en elecciones de Brasil

El líder izquierdista se adjudicó la victoria en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo al obtener el 52% de los votos, frente al 48 % de Bolsonaro.

Sin embargo, tras la divulgación de los resultados, Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y dijo que iba a solicitar la anulación de los comicios, tras la decisión de última hora de la Corte Suprema de extender la jornada de votación, respondiendo a un pedido de Lula, una petición concedida por el exabogado del gobernante, Cristiano Zanin, a quien el propio Lula nombró en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

¿Tráfico de influencias o pago?

La controversia escala dada la estrecha relación previa entre el juez y el mandatario: Cristiano Zanin actuó como abogado personal de Lula da Silva en las causas de corrupción del caso Lava Jato por las que fue procesado y encarcelado, antes de ser nominado formalmente por el propio Lula para ocupar una vacante dentro de la máxima corte de Brasil.

Zanin decretó la ampliación del plazo para votar. Lo hizo a las 17:03, cuando algunos colegios ya habían cerrado y estaban procediendo al escrutinio. Eso provocó un bloqueo en la implementación de una medida extraordinaria. Finalmente, se acordó con el TSE que solo se aplicaría a los que no habían cerrado, una medida sin precedentes.

Con más de cuatro millones de votos de diferencia, Lula selló una inédita remontada respecto a la primera vuelta del 4 de octubre, en la que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro se había impuesto por dos puntos porcentuales.

En el comunicado, la formación opositora señaló que el aumento del gasto público y de beneficios sociales realizado por el Gobierno de Lula antes de los comicios condicionó la equidad de la contienda y anunció que exigirá explicaciones dentro del marco institucional.

"Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales", pero este domingo, "el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social", expresó la nota.

Avance en el Congreso

Pese al traspié en la segunda vuelta, la fuerza conservadora destacó su avance legislativo "histórico", tras asegurarse una bancada de 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro dijo que "organizará a la oposición" para convertir la Cámara baja y el Senado en su "fortaleza contra la barbarie" que prevé que ocurrirá en el país "con cuatro años más de Lula".

Al mismo tiempo, Bolsonaro insistió en que trabajará por conseguir que la Justicia anule la candidatura de Lula por "todos los abusos" que, a su juicio, cometió.

Entre ellos, señaló el "complejo industrial de noticias falsas" creado por la campaña oficialista y los "abusos de poder político y económico sin precedentes" del régimen izquierdista por cuarto periodo en el poder.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Flávio Bolsonaro denuncia intimidación de la Policía, mientras la justicia le prohíbe salir de Brasil

Flavio Bolsonaro anuncia pedir anulación de elecciones

Brasil define su futuro político en balotaje entre Bolsonaro y Lula Da Silva

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz estadounidense Halle Berry en el estreno de Crime 101 de Amazon MGM Studios.
CELEBRIDADES

Extienden orden de alejamiento contra Halle Berry durante el juicio por custodia

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.
Venezuela

EEUU habría fijado plazo a presidencia interina de Delcy Rodríguez

La líder democrática, María Corina Machado en Venezuela el 25 de octubre de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado anuncia su próximo paso para lograr elecciones en Venezuela

El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.
DECLARACIONES

Rubio resalta papel de Trump en regreso de María Corina a Venezuela y explica por qué

Lamine Yamal, delantero español del Barcelona, celebra el quinto gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.
Fútbol

Balón de Oro 2026: Harry Kane y Lamine Yamal encabezan la lucha por el premio en Londres

Te puede interesar

Mike Hammer, embajador de EEUU en Cuba y  el general Francis L. “Frank” Donovan, comandante del Comando Sur, durante la reunión.
DIPLOMACIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Mike Hammer se reúne con el jefe del Comando Sur de EEUU en medio de la presión sobre Cuba

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Comisionado por el Distrito 16 de Miami-Dade, René García. 
PODER LOCAL

René García defiende su oposición al acuerdo de "Vice City" en Miami-Dade

La gente llena sus boletas en la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato el 25 de octubre de 2026 en Cary, Carolina del Norte.
EEUU

Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

Conductores de vehículos esperan en un semáforo frente a una pancarta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y miembros de la oposición, antes de las elecciones legislativas del país en Bnei Brak el 20 de octubre de 2026.
Política

Israel se juega su futuro en las urnas este martes: Netanyahu aspira a la reelección tras ataque de Hamás

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación