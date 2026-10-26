Flávio Bolsonaro denuncia intimidación de la Policía, mientras la justicia le prohíbe salir de Brasil

BRASILIA -- El senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en medio de unas cuestionadas elecciones presidenciales de Brasil por el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes que la justicia le prohibió salir del país.

Por decisión de un juez de la Corte Suprema, “fui intimidado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido salir del país”, dijo el senador derechista en un video.

Se trata de un “intento de intimidarme”, añadió.

El excandidato presidencial dijo que “nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

El hijo mayor del expresidente conservador Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial ante Lula por una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales en medio de un cambio de medidas de última hora para extender el proceso de votación por otras dos horas, un hecho sin precedentes en Brasil. Pese a que las encuestas lo daban como eventual ganador ya que su victoria en la primera vuelta fue una sorpresa.

Flávio Bolsonaro es investigado por la policía por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de una película biográfica sobre su padre, titulada “Dark Horse”. La oposición ha denunciado persecución política del régimen del izquierdista Lula, quien próximamente cumplirá 81 años.

Bolsonaro niega cualquier irregularidad.

Aseguró que la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flávio debía salir del país en caso de que perdiese la elección.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", agregó.

¿Demanda y no anulación?

Bolsonaro, al parecer, fue convencido de no solicitar la anulación de los comicios dadas las pocas posibilidades de triunfo debido a la debilidad jurídica del intento de anular la victoria de Lula, que incluye la falta de argumentos concretos y la situación desfavorable que le espera en el Tribunal Electoral Superior (TSE) y el Tribunal Supremo Federal (STF), este último controlado por el régimen de Lula.

Y en su lugar, demandará la anulación de la candidatura de Lula por abuso de poder político y económico, reporta el diario Folha basándose en las medidas de campaña anunciadas por el presidente.

El senador prometió liderar la oposición a su gobierno. "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición", afirmó en el vídeo este lunes.

Los comicios se extendieron por dos horas más este domingo debido a las denuncias de Lula de una presunta disminución del transporte público, lo que impedía a los electores llegar a los centros de votación. Bolsonaro aceptó la prórroga con el argumento del mal tiempo, en unas zonas donde era favorito.

El magistrado Cristiano Zanin, exabogado y aliado de Lula, aceptó el pedido de la campaña de Lula alegando "incidentes" en el transporte de electores.

Al final, se impuso Lula, quien en las semanas antes del balotaje redujo la jornada laboral; además, prometió créditos blandos a taxistas y autobuses gratis los fines de semana, entre otras ofertas, promesas populistas que, de cumplirlas, aumentarían la deuda pública.

Dirigentes del Partido Liberal, al cual pertenece Bolsonaro, tratan de convencerlo de que reconozca la derrota lo antes posible.

Al parecer, el senador tendrá pocas posibilidades de conseguir la anulación de los comicios, porque tanto los magistrados del Tribunal Supremo como los del Tribunal Electoral descartan este procedimiento y reconocen la victoria de Lula, que repite por cuarta vez no consecutiva en la presidencia y será su última magistratura dada su avanzada edad.

FUENTE: Con información de AFP/ O Globo/ Folha