EEUU otorga visado a Flávio Bolsonaro, según fuentes diplomáticas

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026.

BRASILIA. – El gobierno estadounidense concederá visados al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia, informó este martes una fuente diplomática bajo anonimato, tras reportes de prensa sobre el presunto viaje del político a EEUU.

Estados Unidos "emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos", dijo esa alta fuente del Departamento de Estado, sin confirmar si Bolsonaro viajaba efectivamente al país.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro presuntamente viajó a Estados Unidos junto a integrantes de su entorno familiar, según diversos medios de comunicación, en medio de la incertidumbre sobre su paradero y después de que la Policía Federal cancelara sus pasaportes por incumplir una orden judicial que le exigía entregarlos.

La información sobre su posible salida de Brasil surgió después de que circularan versiones sobre un traslado a Argentina para abordar un vuelo privado con destino a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades argentinas desmintieron que el senador hubiera ingresado a su territorio. Tanto el Gobierno como la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que no encontraron registros que acreditaran su entrada al país.

La polémica aumentó tras conocerse que un vuelo privado con destino a Estados Unidos no llegó a despegar debido a un inconveniente relacionado con uno de sus ocupantes, según información atribuida a fuentes vinculadas con la operación. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la ruta que habría utilizado Flávio Bolsonaro para abandonar Brasil.

Dirigentes del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro organizaron una reunión en la sede de la formación en Brasilia, pero hasta ahora no han confirmado la salida del senador del país.

La Policía Federal brasileña indicó que los pasaportes del senador fueron cancelados después de que presuntamente incumpliera la orden judicial de entregarlos. La medida fue atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien, según denunció el legislador, también le prohibió salir del país.

Notificación

Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal le notificaron la decisión después de la segunda vuelta electoral del domingo, en la que perdió por un margen estrecho frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La orden establecía un plazo de 24 horas para entregar los documentos.

Mientras las autoridades intentan reconstruir sus movimientos, los investigadores no han detectado registros de su salida a través de los controles migratorios habituales de Brasil. El senador tampoco ha ofrecido nuevas declaraciones públicas ni publicado mensajes en sus redes sociales desde las últimas horas del lunes.

Investigaciones en el Supremo

Flávio Bolsonaro enfrenta dos investigaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras. Una examina posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con plataformas de apuestas en línea y sus vínculos con el abogado Willer Tomaz. La otra está relacionada con la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El senador niega cualquier irregularidad en las causas. Su situación judicial se desarrolla en el mismo tribunal cuyo juez, Alexandre de Moraes, un aliado de Lula señalado de utilizar la justicia como medio represivo, adoptó medidas contra él. Moraes también intervino en el proceso judicial que llevó a la privación de libertad de su padre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La falta de información oficial sobre el paradero del senador y las versiones contradictorias sobre un posible desplazamiento al extranjero mantienen abiertas las interrogantes sobre sus movimientos tras la cancelación de sus pasaportes.

FUENTE: Con información de AFP/Diario Rio Negro/Oglobo/EFE