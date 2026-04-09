jueves 9  de  abril 2026
DDHH

Foro Penal advierte que chavismo mantiene a 11 adultos mayores como presos políticos

Las leyes antes vigentes ante de la Ley de Amnistía bastan para que los adultos mayores, que están presos, regresen a sus hogares, dijo el Foro Penal

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Foro Penal registra que 11 adultos mayores, de 70 o más años de edad, permanecen como presos políticos del chavismo.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, indicó a través de sus redes sociales que estas personas están "arbitrariamente privados de su libertad en Venezuela. Con ellos no es ni siquiera necesario aplicar la Ley de Amnistía para liberarlos".

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Puntualizó que las leyes antes vigentes ante de la Ley de Amnistía, aprobada este año, bastan para que los adultos mayores regresen a sus hogares.

Hasta el 30 de marzo, la ONG contabilizó 490 presos políticos: 445 hombres y 45 mujeres. Además, en el grupo de quienes permanecen detenidos por razones políticas, hay 303 civiles y 187 militares.

Piden atender salud

Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó que la salud es un derecho inalienable que no se suspende con la privación de libertad. Denunció que la falta de atención especializada "ha transformado la reclusión en un estado de vulnerabilidad física extrema que compromete la integridad de estos venezolanos".

En tal sentido, la ONG refirió en la red social X los casos de los presos políticos Merys Torres de Sequea, con crisis hipertensivas y desgaste vertebral; Emirlendris Benítez, en silla de ruedas por patologías crónicas; Orlando Laufer, paciente oncológico de 70 años; y Leonardo Chirinos, con un cuadro de salud mental crítico. Todos estos detenidos, señalaron, "requieren una respuesta inmediata basada en la humanidad y la ley".

Recordaron que la Constitución Bolivariana en Venezuela establece, en su artículo 43, que el Estado es el garante de la vida de toda persona bajo su custodia.

"Hacemos un llamado directo al sistema de justicia para que aplique el Artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual ordena medidas sustitutivas por razones humanitarias cuando el penado padece una enfermedad grave. Las familias, quienes sostienen con su esfuerzo diario el cuidado de sus seres queridos, no deben enfrentar el silencio administrativo como respuesta", sostuvo la ONG.

FUENTE: Con información del Foro Penal /Justicia, Encuentro y Perdón

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