Familiares de presos políticos solicitan a jefa de Misión de EEUU en Venezuela abogar por presos políticos

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

CARACAS. - Familiares de presos políticos solicitaron a la jefa de Misión de EEUU en Venezuela , Laura Dogu, que abogue por la liberación de aquellos de quienes se desconoce su estado de salud y los que han sido excluidos de las excarcelaciones en el contexto de la Ley de Amnistía .

El grupo de personas se trasladó hasta la sede de la embajada estadounidense en Caracas donde consignó un legajo de documentos dirigido a la representante diplomática del gobierno de Donald Trump.

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El hecho fue considerado como único en el transcurso del proceso de transición política conversado por EEUU y Venezuela, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de los dos países.

Entre los familiares que acudieron a la sede diplomática se encontraban los de los detenidos en los casos conocidos como Plaza Venezuela y la Operación Gedeón.

Amnistía para presos políticos

Sobre el primer caso, el documento expone el de Yarilys Díaz, recluida en el centro penitenciario La Crisálida que fue vinculada a la colocación de supuestos explosivos en 2025 que el régimen aseguró que frustró.

Según familiares, le han negado el derecho a la defensa y del debido proceso, tras permanecer casi siete meses en situación desaparición forzada, y debería ser libertada por la amnistía que correspondería extender también al resto de los detenidos, por encontrarse en la misma situación jurídica.

También se pidió la intermediación diplomática en el caso Gedeón, una incursión militar en las costas de La Guaira en 2020, por la cual están detenidos 32 civiles y militares que se encuentran en un estado crítico de salud.

Parientes afirmaron que estos presos políticos presentan cuadros de desnutrición severa y secuelas de tortura.

En los documentos se solicita a Dogu abogar por una amnistía general, que pueda obtenerse verificación de la fe de vida de los presos ante recientes traslados irregulares a sitios desconocidos, así como la urgente atención médica independiente en las cárceles de Ramo Verde y El Helicoide, donde aún se encuentran cientos de presos políticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036305755578450038&partner=&hide_thread=false URGENTE: Familiares del Caso Gedeón denuncian torturas y desnutrición crítica (pérdida de 30kg) en centros de reclusión.

Entregaron una petición formal a la Embajadora Laura Dogu solicitando que @realDonaldTrump y @marcorubio exijan una Amnistía General para los detenidos. pic.twitter.com/hGP2o86W3T — Seir Contreras (@SeirContreras) March 24, 2026

FUENTE: Con información red X/ Seir Contreras