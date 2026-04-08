Francia confirma liberación de Julien Février preso político en Venezuela

Julien Février no estuvo entre los beneficiados por la Ley de Amnistía (EFE)

PARIS. El Ministerio de Exteriores de Francia confirmó este miércoles la liberación de Julien Février, considerado el último nacional francés y quien fue arrestado en territorio venezolano en el marco de la oleada de detenciones contra presos políticos por parte del régimen del entonces gobernante Nicolás Maduro.

Février, de 35 años y originario de la ciudad de Toulouse, fue detenido en enero de 2025 bajo circunstancias no esclarecidas y encarcelado en la prisión de Rodeo I, a unos 40 kilómetros de la capital venezolana, Caracas.

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“Julien Février, ciudadano francés detenido en Venezuela durante 15 meses, ha sido liberado. Ya se encuentra de regreso en Francia. Francia celebra esta medida de las autoridades venezolana”, señaló un portavoz de la cartera en declaraciones a la prensa.

Otro francés, Camilo Castro, también fue detenido y encarcelado en Rodeo I después de que fuera dado por desaparecido el 26 de junio de 2025 en un puesto fronterizo entre Venezuela y Colombia al que había acudido para renovar su visado de residencia colombiano. Fue liberado el pasado mes de noviembre.

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Alteraciones emocionales y psicológicas

"Se encuentra en un estado emocional y psicológico crítico, pero al menos es libre", informó su hermano Nicolas Février, cuando se disponía a recibir al ex preso político.

"No está demasiado bien. Su primera prioridad es cuidarse", agregó.

En febrero, Nicolás ya había declarado a la agencia de noticias que el paisajista de formación estaba muy afectado psicológicamente.

Semanas difíciles

El francés permanecía recluido en la prisión de Rodeo I, a unos 40 kilómetros de la capital, un centro penitenciario señalado por sus duras condiciones de detención.

Nicolas también declaró al medio francés Libération que su hermano pasó "semanas particularmente difíciles" antes de su liberación el pasado lunes.

En febrero, la familia de Février pidió al gobierno francés que hiciera todo lo necesario para sacarlo de Venezuela, preocupados por la situación política tras la captura de Maduro.

Su libertad se produce en medio de un proceso gradual de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, impulsado tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

Aunque una ley de amnistía promulgada en febrero pasado permitió la salida de cientos de prisioneros,Février no estaba incluido inicialmente en esas medidas y su situación seguía generando preocupación en Francia.

FUENTE: Con información de Europa Press y El Nacional