lunes 23  de  febrero 2026
VENEZUELA

Amnistía "aún no llega" al expreso político Perkins Rocha, le mantienen el grillete

La esposa del abogado del equipo de María Corina Machado expresó sus “ansias de libertad”, mientras familiares de detenidos reclaman retrasos y exclusiones

Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.

Cortesía Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, consultor jurídico de Vente Venezuela, organización de la líder María Corina Machado, informó que la Ley de Amnistía no se le ha aplicado aún al abogado, preso político que fue excarcelado pero permanece con arresto domiciliario y, por tanto, con el grillete electrónico que le fue colocado.

“La Amnistía aún no llega a nuestro hogar… Pero mientras se carga el grillete, también se carga la mente y el espíritu con ansias de Libertad!!!”, dijo Cipriani en un mensaje que acompañó con una foto de Perkins, en la red X.

El abogado, detenido arbitrariamente por el régimen en agosto de 2024, fue excarcelado 18 meses después, bajo la medida anunciada por el régimen en enero, pero le fue colocada la tobillera electrónica y se le impuso el régimen de casa por cárcel, como a otros presos políticos. La medida fue cuestionada por no ser una liberación real.

Perkins y el dirigente político Freddy Superlano, también con grillete en su tobillo, siguen a la espera del beneficio de ley aprobada el jueves 19 de febrero, a pesar de que se esperaba que fuesen amnistiados.

Defensores de derechos humanos han cuestionado el retraso y las exclusiones en la aplicación de la ley.

El primer preso político en lograr la libertad plena fue Juan Pablo Guanipa, el viernes pasado, pero la obtuvo de oficio en una resolución judicial que no hizo referencia alguna a la Ley de Amnistía.

Lenta amnistía

La Plataforma Unitaria Democrática, la coalición opositora más grande del país, denunció que solo se han dado 19 excarcelaciones verificadas, tras la aprobación de la amnistía.

"Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión", reclamó la agrupación política en X y ´lamentó la falta de voluntad política en el proceso impulsado por el régimen.

Según informó, falta por concretar la libertad de más de 600 presos políticos. Este sábado se confirmaron 494 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, según los cómputos de la coalición partidista.

Mientras, la ONG Foro Penal informó que ha verificado únicamente 16 excarcelaciones.

Régimen evalúa dar indultos

Ante los reclamos por las exclusiones de la ley, especialmente de militares, el presidente de la Asamblea Nacional dominada por chavismo, Jorge Rodríguez, informó que evalúan la posibilidad de otorgar “indultos presidenciales” o medidas de gracia a personas no beneficiadas con la norma, una decisión que acentúa el tono político en un proceso que busca la estabilidad.

Según dijo, "muchas" de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir "medidas de gracia o de indulto" presidencial.

Indicó que se abrió "un espacio" para que instancias como el Programa para la Convivencia y Paz, instalado en enero por el régimen, o la Comisión para la Revolución Judicial que preside el ministro Diosdado Cabello, puedan atender casos y recomendar medidas "para personas que no estén contempladas" en la legislación.

Este sábado, Rodríguez aseguró que se estaban produciendo "cientos de liberaciones" en el país, pero no precisó la cantidad exacta, se informó.

FUENTE: Con información de EFE, red X Buscando Ciudadanos

