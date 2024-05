Foro de Sao Paulo o el uso perverso de "golpes" y de victimización para encubrir sus delitos

Entre los presidentes que acuñaron la tesis del supuesto “golpe” entonces se encontraban Hugo Chávez, de Venezuela; y Lula da Silva, de Brasil.

El 28 de junio de 2009, Zelaya convocó un referéndum para una constituyente inconstitucional, en medio de una crisis política. Esto ocasionó un alzamiento militar para impedir la consulta, lo detuvieron en su residencia en la madrugada antes de que se abrieran las urnas y lo trasladaron al aeropuerto rumbo a Costa Rica, acompañado del expresidente Oscar Arias, refieren diarios.

Zelaya y la Constitución de Honduras

La Constitución de Honduras, con 45 años de vigencia, establece en su artículo 239 que el Presidente de la República no podrá ser reelegido para el período siguiente, ni por ningún otro período subsiguiente. Además, este artículo es considerado por juristas como “pétreo”, esto es, que no puede ser modificado ni derogado por ninguna reforma constitucional.

“Me sacaron semidesnudo y a balazos. Llegaron disparando. Me parapeté en una parte de la azotea, detrás de los aparatos de aire acondicionado. Luego me encañonaron y me amenazaron para que soltara el celular (teléfono móvil)”, relató Zelaya desde San José, citado por un diario.

“Más claro imposible: un presidente hondureño solo puede ocupar el cargo por un período de cuatro años, sin posibilidad de volver a ser electo. Y es que dicha prohibición tiene sus raíces en la historia política de Honduras, marcada por períodos de autoritarismo y dictaduras”, señala Pérez Osuna.

Las actuaciones del Foro de Sao Paulo, como del Grupo de Puebla, han sido cuestionadas también por líderes político y congresistas latinoamericanos.

Manual del Foro de Sao Paulo

Pero el caso de Manuel Zelaya en Honduras no es el único en el Foro Sao Paulo. Se cuentan al menos cuatro casos de supuestos golpes de Estado de presidentes miembros del grupo, que solapan el abierto incumplimiento de la Constitución, según la publicación.

En junio de 2012, el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido luego de un juicio parlamentario que lo responsabilizó políticamente en la muerte de 17 personas en enfrentamientos provocados por su gobierno. Se menciona que Nicolás Maduro, entonces canciller venezolano, viajó a La Asunción para presionar a los militares para que restituyeran a Lugo en el poder, mientras que el Foro de Sao Paulo declaró que se habían dado un “golpe de Estado”.

Cuatro años después, la entonces presidente de Brasil, Dilma Rousseff, también fue destituida mediante un juicio político por delitos de corrupción “comprobados”, y en 2019 el presidente boliviano, Evo Morales, renunció a su cargo y huyó luego de constatarse fraude electoral documentados por la OEA.

En ambos casos, el Foro de Sao Paulo “argumentó falsamente” que había ocurrido un golpe de Estado.

A finales de 2022, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido por haber pretendido disolver el Congreso, y se encuentra preso en un penal peruano.

No obstante, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia Gustavo Petro, de México Manuel López Obrador; y de Bolivia, Luis Arce, miembros del Foro de Sao Paulo, reclamaron en una carta pública que Castillo había sido víctima de un golpe de Estado.

Más vericuetos legales

Y en mayo de 2024, el Grupo de Puebla, otro foro político formado por mandatarios de izquierda, denunció que hubo un “golpe blando” contra Petro, a quien el Consejo Nacional Electoral de Colombia investiga por violar los topes de financiación de su campaña electoral, entre otras irregularidades, lo que significaría la pérdida del cargo, según la Constitución colombiana.

Después 15 años y conocidas las formas del Foro de Sao Paulo en denunciar falsos golpes de Estado, “nadie puede admitir semejante adefesio”, afirma la periodista.

“En el 2009, los sectores democráticos iberoamericanos no conocian en profundidad los vericuetos legales que siempre trata de imponer los miembros del Foro de Sao Paulo para justificar la permanencia en el poder de gobiernos autoritarios o populistas. Hoy ya están advertidos”.

