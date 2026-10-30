Foro sobre Seguridad y Democracia abre un encuentro para evaluar los desafíos de Occidente

El Foro Estratégico sobre Seguridad y Democracia será transmitido en EEUU

MIAMI. - Un Foro internacional sobre seguridad y democracia evaluará con tres especialistas los desafíos actuales del hemisferio occidental, entre los que destacan el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad, las amenazas digitales y el fortalecimiento de las instituciones en América Latina .

El evento denominado Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica y Democracia, en su tercera edición, se realizará el 18 de noviembre, a las 10:00 am, en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), en Buenos Aires, Argentina.

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La nueva edición, luego de exponer importantes experiencias en Paraguay y Colombia, busca ofrecer ahora en Argentina un espacio de encuentro, análisis y cooperación entre países de América Latina, informó Verioska Velasco, creadora y coordinadora general del foro.

Una de las novedades será la trasmisión a audiencias de EEUU y otros países con la incorporación del medio estadounidense América Hispana, que transmitirá el encuentro en vivo, en español e inglés, a través de su plataforma digital www.americahispana.com, y sus redes.

La seguridad y la influencia de China

El foro contará con los especialistas internacionales Robert Evan Ellis, investigador del Center for Strategic and International Studies (CSIS); Leland Lazarus, fundador y CEO de Lazarus Consulting, exfuncionario del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de EEUU; y Luis Noguerol, experto en ciberseguridad, tecnología de la información y protección de infraestructuras críticas.

Sus exposiciones versarán sobre la influencia de China, el crimen organizado y los desafíos emergentes para América Latina e implicaciones para la seguridad de Occidente.

En este contexto, está previsto que se aborden las amenazas digitales y el impacto de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad hemisférica.

La moderación estará a cargo de la politóloga y analista internacional Juliana Montani.

Foro con visión hemisférica

La finalidad del Foro Internacional es contribuir a la construcción de espacios de diálogo estratégico que permitan comprender los cambios en el escenario internacional y sus implicaciones para América Latina, destacó Velasco.

“Este Foro nació en Paraguay con la convicción de que América Latina necesita más espacios de análisis, diálogo y cooperación sobre los desafíos que afectan nuestra seguridad y nuestras democracias.

Subrayó que esta iniciativa latinoamericana persigue ampliar su presencia regional considerando los riesgos hemisféricos, y para ello promover las experiencias de especialistas y dar a conocer los debates sobre geopolítica, seguridad y defensa a las nuevas generaciones en estos tiempos complejos.

FUENTE: Con información de Verioska Velasco, coordinadora general del Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica y Democracia