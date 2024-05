Fracasa viaje de Díaz-Canel al no lograr más ayuda de Rusia, régimen se ahoga

El presidente editor del Diario El Nacional, Miguel Otero, publicó en su red X que Díaz-Canel no logró los objetivos que esperaba. "Según fuentes del régimen la visita no planificada de Díaz-Canel a Rusia no logró que Putin le volviera a dar petróleo porque la inteligencia rusa está a la expectativa de la inestabilidad en la sociedad cubana y que los dirigentes históricos ya tienen más de 60 años y no podrán seguir dirigiendo al país, por lo que esperan otro estallido social incontrolable", afirmó el periodista.