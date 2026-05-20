miércoles 20  de  mayo 2026
Fútbol

Endrick anuncia su regreso al Real Madrid tras una destacada cesión en el Lyon

Endrick confirmó su regreso al Real Madrid tras una exitosa cesión en el Lyon, donde brilló con goles y asistencias antes del Mundial 2026.

El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.

El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.

OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El joven delantero brasileño Endrick confirmó este martes su regreso al Real Madrid luego de completar su cesión en el Olympique Lyonnais, donde logró relanzar su carrera y convertirse en una de las figuras del equipo francés en la segunda mitad de la temporada.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de X bajo el título “Merci OL”, el atacante de 19 años se despidió de la afición del Lyon y dejó claro que vuelve a España con más experiencia y confianza.

Lee además
El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.
FÚTBOL

Endrick, en la lista de convocados de Brasil, asegura que "nunca dejé que el miedo me dominara"
El técnico español del Manchester City, Pep Guardiola (izquierda), abraza al técnico español del Arsenal, Mikel Arteta, antes del inicio del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Arsena
Fútbol

Mikel Arteta: del aprendiz de Guardiola al técnico que devolvió al Arsenal a la gloria en la Premier League

“Por desgracia, aunque sea más fuerte, un león no puede quedarse en el mismo lugar. Ahora debo despedirme y emprender un viaje de vuelta que será mucho más largo, porque regreso con mucho más equipaje”, expresó Endrick en el mensaje subtitulado en francés.

El brasileño llegó al club francés durante el pasado mercado invernal europeo en calidad de préstamo, después de tener pocos minutos en el conjunto merengue. Su impacto en la Ligue 1 fue inmediato: marcó cinco goles y repartió siete asistencias, siendo decisivo en la recuperación del Lyon.

Entre sus actuaciones más destacadas sobresalen un triplete frente al Metz y un gol en la prestigiosa victoria ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes el pasado 19 de abril.

Gracias a ese rendimiento, el Lyon finalizó cuarto en la Ligue 1 y disputará la repesca de acceso a la próxima UEFA Champions League.

El gran momento de Endrick también le permitió ganarse la confianza de Carlo Ancelotti, quien lo convocó con Brasil para el FIFA World Cup 2026. Será el segundo gran torneo internacional del delantero con la Canarinha tras participar en la Copa América 2024.

Temas
Te puede interesar

Guardiola deja abierta su posible salida del Manchester City tras perder la Premier League

Gerrit Cole regresará este viernes con los Yankees tras más de un año fuera por cirugía Tommy John

Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez desde 2004

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.
EEUU

Departamento de Justicia anunciaría en Miami encauzamiento contra Raúl Castro

El presidente Donald J. Trump muestra el avance de las obras del gran salón, un enorme proyecto que queda para la posteridad y hecho con su propio dinero y el de donantes privados.
OBRAS

Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca

El exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas. según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, 
VENEZUELA

Tareck El Aissami inicia huelga de hambre y se suspende la audiencia judicial  sobre fraude PDVSA-Cripto

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez desde 2004

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Tensiones

Trump afirma que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" en espera de alcanzar un acuerdo

Te puede interesar

Vinicius Cerbaro, investigador posdoctoral de University of Florida
HALLAZGO

El Niño amenaza industria de fresa en Florida valorada en $500 millones, según estudio

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Los cubanos del exilio en Miami y personas de otras nacionalidades conmemoran el 20 de mayo el Día de la Proclamación de la Independencia de Cuba y del nacimiento de su República en 1902 en el Memorial Cubano, situado en el Tamiami Park. 
EFEMÉRIDES

Exilio cubano en Miami celebra el 124 aniversario de la República con actos cívicos, religiosos y judiciales

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.
EEUU

Departamento de Justicia anunciaría en Miami encauzamiento contra Raúl Castro

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Mujer resulta herida en el rostro tras agresión en pleno Downtown de Miami

Parque Central, La Habana, con monumento a José Martí.
20 de mayo de 1902

Cuba, una nación en busca de su libertad