Endrick anuncia su regreso al Real Madrid tras una destacada cesión en el Lyon

El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.

El joven delantero brasileño Endrick confirmó este martes su regreso al Real Madrid luego de completar su cesión en el Olympique Lyonnais, donde logró relanzar su carrera y convertirse en una de las figuras del equipo francés en la segunda mitad de la temporada.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de X bajo el título “Merci OL”, el atacante de 19 años se despidió de la afición del Lyon y dejó claro que vuelve a España con más experiencia y confianza.

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“Por desgracia, aunque sea más fuerte, un león no puede quedarse en el mismo lugar. Ahora debo despedirme y emprender un viaje de vuelta que será mucho más largo, porque regreso con mucho más equipaje”, expresó Endrick en el mensaje subtitulado en francés.

El brasileño llegó al club francés durante el pasado mercado invernal europeo en calidad de préstamo, después de tener pocos minutos en el conjunto merengue. Su impacto en la Ligue 1 fue inmediato: marcó cinco goles y repartió siete asistencias, siendo decisivo en la recuperación del Lyon.

Entre sus actuaciones más destacadas sobresalen un triplete frente al Metz y un gol en la prestigiosa victoria ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes el pasado 19 de abril.

Gracias a ese rendimiento, el Lyon finalizó cuarto en la Ligue 1 y disputará la repesca de acceso a la próxima UEFA Champions League.

El gran momento de Endrick también le permitió ganarse la confianza de Carlo Ancelotti, quien lo convocó con Brasil para el FIFA World Cup 2026. Será el segundo gran torneo internacional del delantero con la Canarinha tras participar en la Copa América 2024.