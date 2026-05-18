lunes 18  de  mayo 2026
PATRIMONIO

Francia presenta a arquitectos encargados de transformar el Louvre

La gran renovación fue bautizada como Louvre-Nuevo Renacimiento y presentada el año pasado por el presidente francés Emmanuel Macron

El exterior del museo Louvre, en París, Francia.&nbsp;

El exterior del museo Louvre, en París, Francia. 

AFP

PARÍS.- Francia anunció el lunes haber seleccionado a un equipo internacional de arquitectos para transformar el Louvre, uno de los museos más famosos del mundo, afectado en los últimos años por una serie de problemas, incluido un robo de joyas valorado en 100 millones de dólares.

La gran renovación, bautizada como Louvre-Nuevo Renacimiento y presentada el año pasado por el presidente francés Emmanuel Macron, incluirá un nuevo espacio para la Mona Lisa y una nueva entrada al museo.

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El vasto proyecto fue confiado a STUDIOS Architecture Paris, filial francesa de una compañía internacional, y a Selldorf Architects, estudio fundado por una arquitecta alemana en Nueva York.

También forma parte del equipo ganador una agencia francesa especializada en paisajismo y urbanismo. La propuesta fue seleccionada por un jurado entre cinco candidaturas finalistas.

El Ministerio de Cultura indicó que el proyecto ganador fue elegido por "la calidad de su enfoque arquitectónico y su integración patrimonial, urbana y paisajística", así como por las cuestiones de seguridad.

STUDIOS Architecture participó en el diseño de la Fundación Louis Vuitton en París y de la Fundación LUMA en Arlés (sur de Francia).

Selldorf Architects es conocida por su trabajo en la histórica mansión que alberga The Frick Collection en Nueva York, así como en la National Gallery de Londres.

Según colaboradores de Macron, el proyecto costará entre 730 y 830 millones de dólares. El Tribunal de Cuentas francés estima que el presupuesto podría alcanzar los 1.340 millones de dólares.

Renovaciones

El plan prevé que la obra maestra de Leonardo da Vinci —que atrae a unos 20.000 visitantes diarios- tenga un acceso independiente, con una entrada específica para verla.

El museo también contará con una nueva entrada en su fachada oriental para aliviar la congestión en la actual pirámide de vidrio y metal, diseñada para recibir cuatro millones de visitantes anuales cuando fue inaugurada en 1988.

El Louvre, antigua residencia de los reyes franceses hasta que Luis XIV se trasladó a Versalles a finales del siglo XVII, recibe actualmente alrededor de nueve millones de visitantes al año.

El emblemático monumento parisino se convirtió en una preocupación nacional tras una serie de escándalos ocurridos durante meses.

Además del embarazoso robo de las joyas de la Corona francesa en octubre, el museo enfrentó huelgas, un sistema fraudulento de venta de entradas que podría haberle costado 11,7 millones de dólares, una fuga de agua y diversos problemas estructurales, de mantenimiento y de seguridad.

FUENTE: AFP

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