Frente Hemisférico por la Libertad respalda ruptura diplomática de Ecuador con el régimen de Cuba

MIAMI. - El Frente Hemisférico por la Libertad (FHPL) expresó su apoyo oficial a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien declaró personas “non gratas” al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, y a los 22 integrantes de su misión diplomática en Quito.

La medida, que otorga un plazo de 48 horas para la salida del personal cubano, se ejecutó tras la firma del Decreto 317 que dio por terminadas las funciones de la representación ecuatoriana en La Habana.

CRISIS DIPLOMÁTICA Ecuador declara persona non grata al embajador de Cuba y ordena la salida de toda su misión

Esta ruptura de relaciones ocurre en un momento de máxima tensión regional y bajo el amparo del artículo 9 de la Convención de Viena, que faculta a los Estados a retirar credenciales sin la obligación de exponer motivos públicos.

Espaldarazo a soberanía ecuatoriana

En un comunicado de prensa, el FHPL aseguró que la determinación de la administración de Noboa constituye una respuesta necesaria frente a la naturaleza del sistema político en la isla.

Enfatizó que la miseria material y la represión política que sufre el pueblo cubano exigen acciones contundentes por parte de las democracias del continente.

Para el organismo, el fin de los nexos diplomáticos con La Habana no solo es una decisión administrativa, sino un gesto de coherencia ética frente a un régimen que acumula casi siete décadas en el poder.

Alcance del Decreto 317

La resolución presidencial en Ecuador no solo afecta el vínculo bilateral con la isla caribeña, sino que reconfigura la presencia de Quito en la cuenca del Caribe.

El cese de funciones del embajador José María Borja implica que Ecuador pierde también a su representante concurrente ante los gobiernos de la Mancomunidad de Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas.

Esta movida estratégica subraya la voluntad del presidente Noboa de marcar una distancia definitiva con el eje de influencia cubano, incluso a riesgo de disminuir su alcance diplomático en las naciones vecinas de las Antillas.

Llamado continental

El pronunciamiento del FHL concluye con una exhortación a los mandatarios de América Latina para que sigan el ejemplo de Ecuador.

El ente subrayó que la unidad de las naciones democráticas es la única vía para presionar por un cambio real en la isla.

El contexto de esta expulsión se vuelve aún más relevante ante la proximidad de encuentros clave en Miami, donde líderes del hemisferio analizarán el futuro de la seguridad y la libertad en la región bajo una nueva arquitectura de alianzas políticas.