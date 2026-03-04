Comité de Madres venezolanas denuncia cobros ilegales para tramitar amnistía

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

CARACAS. - El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció que los tribunales antiterrorismo exigen cobros y "colaboraciones" a los familiares de los presos políticos para la aplicación de la Ley de Amnistía.

"Esta exigencia es un atropello que se suma al desgaste que ya hemos vivido durante todos los meses que nuestros familiares pasaron recluidos en lugares alejados de nuestros hogares. Durante ese tiempo, tuvimos que hacer enormes esfuerzos para visitarlos y garantizarles sus alimentos y necesidades más básicas. No puede ser que ahora, cuando finalmente podemos obtener un poco de justicia , nos sometan a este nuevo abuso", denunció la organización en un comunicado.

Asimismo, indicaron que los Tribunales Primero, Segundo y Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo exigen pagos de dólares en efectivo, además de resmas de papel y cajas de bolígrafos para notificar la decisión de amnistía a los presos políticos y entregar copia certificada del fallo.

La organización puntualizó que la entrega de copia de la decisión judicial es un derecho constitucional y no una mercancía, como lo están asumiendo los tribunales.

Subrayó: "Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados".

Vigilia por la libertad

Los familiares de los presos políticos cumplieron 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

"Han pasado 54 días de ruego, lucha y esperanza, sin soltar la calle ni la oración. Su grito es colectivo solo exige la libertad de todos los que están detenidos injustamente por razones políticas en el país", dijo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en X, la noche del martes 3 de marzo.

FUENTE: Con información del El Comité de Madres en Defensa de la Verdad /Comité por la Libertad de los Presos Políticos/TalCual