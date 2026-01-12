lunes 12  de  enero 2026
ATAQUE

Fuera de peligro diputada hondureña que fue impactada por un explosivo

La congresista Gladis López, del conservador Partido Nacional, conversaba informalmente con periodistas cuando el artefacto la impactó a la altura del cuello

Imagen referencial partrulla de policía.

Imagen referencial partrulla de policía.

PIXABAY

TEGUCIGALPA.- La congresista Gladis López, del conservador Partido Nacional, está fuera de peligro tras ser impactada con un explosivo artesanal cuando dialogaba con la prensa en las afueras del Congreso, informaron fuentes oficiales.

La parlamentaria del partido del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, aseguró a medios locales que perdona a los que hicieron este atentado.

Lee además
Observadores electorales presencian el escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias de las presidenciales de Honduras.
POLÍTICA

La OEA expresa su preocupación por el actual panorama electoral en Honduras
El presidente Donald Trump. 
INVERSIONES

Trump critica postura de ExxonMobil sobre Venezuela y sugiere excluirla de planes petroleros

El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda que respaldaba una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales que dieron ganador a Asfura.

La congresista López, del conservador Partido Nacional, fue trasladada a un hospital y posteriormente dijo que estaba fuera de peligro y que solo presentaba leves malestares por el impacto.

Este tipo de explosivos son disparados con una lanzadera rústica y fueron utilizados durante disturbios que se desataron a raíz de las dilataciones para proclamar al ganador de los comicios del 30 de noviembre. Un militar resultó herido en el rostro en uno de esos altercados.

Asfura fue declarado finalmente vencedor más de tres semanas después y asumirá el poder el 27 de enero.

"No quiero pensar que es por temas políticos (...) Son cosas que no pueden seguir sucediendo", dijo Asfura.

Diputados del PN como Netzer Mejía culparon a los seguidores del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro mientras el titular del Congreso, el oficialista Luis Redondo, ordenó una investigación.

Redondo había convocado a la sesión de este jueves, pese a que el Congreso carece de facultades para revisar la validez de los resultados electorales.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Misiles, ciberataques y drones: así cayó el sistema de defensa aérea venezolano

Comienza en Panamá juicio por presuntos sobornos de Odebrecht

Más de 20 presos políticos son puestos en libertad, faltan muchos más reclaman familiares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Por Daniel Castropé
El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Lingotes de oro.
RESERVA FEDERAL

Oro y plata baten récords tras investigación penal a Jerome Powell

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026 donde perdieron la vida militares cubanos.
RESOLUCIÓN ABSOLUTA

Misiles, ciberataques y drones: así cayó el sistema de defensa aérea venezolano

Una mujer sale de una de las tiendas de la cadena estadounidense Abercrombie & Fitch 
EMPRESAS

Cadena textil Abercrombie & Fitch apunta a un desplome en Wall Street