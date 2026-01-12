Fuera de peligro diputada hondureña que fue impactada por un explosivo

TEGUCIGALPA.- La congresista Gladis López, del conservador Partido Nacional, está fuera de peligro tras ser impactada con un explosivo artesanal cuando dialogaba con la prensa en las afueras del Congreso, informaron fuentes oficiales.

La parlamentaria del partido del presidente electo de Honduras , Nasry Asfura , aseguró a medios locales que perdona a los que hicieron este atentado.

El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda que respaldaba una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales que dieron ganador a Asfura.

La congresista López, del conservador Partido Nacional, fue trasladada a un hospital y posteriormente dijo que estaba fuera de peligro y que solo presentaba leves malestares por el impacto.

Este tipo de explosivos son disparados con una lanzadera rústica y fueron utilizados durante disturbios que se desataron a raíz de las dilataciones para proclamar al ganador de los comicios del 30 de noviembre. Un militar resultó herido en el rostro en uno de esos altercados.

Asfura fue declarado finalmente vencedor más de tres semanas después y asumirá el poder el 27 de enero.

"No quiero pensar que es por temas políticos (...) Son cosas que no pueden seguir sucediendo", dijo Asfura.

Diputados del PN como Netzer Mejía culparon a los seguidores del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro mientras el titular del Congreso, el oficialista Luis Redondo, ordenó una investigación.

Redondo había convocado a la sesión de este jueves, pese a que el Congreso carece de facultades para revisar la validez de los resultados electorales.

FUENTE: Con información de AFP