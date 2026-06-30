"Traigan más perros", es el grito de los rescatistas en Caraballeda

Vista aérea de la Guaira luego de cinco días del doblete sísmico que azoto la región (EFE)

CARACAS. Debido a la magnitud de la cantidad de escombros que se acumulan en la zona de Caraballeda, estado La Guaira, los rescatistas claman por aumentar la cantidad de brigadas caninas en las labores de salvamento y rescate que se realizan en el área.

Este lunes, 27 de junio, los socorristas que estaban en la costa este del litoral central, gritaban: ¡Traigan más perros!

De acuerdo con la información recabada, en Venezuela se encuentran 140 equipos de caninos de 21 países, pero el número que se encuentran en la entidad más devastada ha resultado insuficiente. Los perros han rescatado decenas de venezolanos de las ruinas de los edificios colapsados.

La importancia de las brigadas caninas radica en que son los primeros en actuar y su misión es clara, detectar el olor de los sobrevivientes bajo toneladas de concreto y acero.

“El perro es el método más rápido de todos”, aseguró Ryan Gray, creador de la unidad canina de búsqueda y rescate de Irlanda del Norte. Gray explicó cómo estos canes han logrado salvar a decenas de venezolanos.

Detalló que el can entrenado tarda apenas 2 minutos en detectar el olor humano en un derrumbe, cuando lo hace: ladra para alertar. Se envía un segundo perro para confirmar y comienza la delicada excavación. Una vez confirmado el rastro, los equipos utilizan dispositivos de acústica y comienzan a retirar los escombros capa por capa, un proceso sumamente delicado para evitar aplastar a quien sigue con vida.

Algunos de los países que han enviado a sus experimentados canes son Estados Unidos, Colombia, México, España, Suiza, Ecuador y Países Bajos, Irlanda del Norte.

También está el famoso Tsunami, de perro abandonado pasó a formar parte del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID), el perro ha acompañado a los equipos de emergencia en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para familiares y rescatistas.

Actuó en los escombros en las Residencias Rita, en la parroquia San Bernardino de Caracas, donde Tsunami marcó el lugar en el que permanecía atrapado un adulto mayor. La señal del perro permitió concentrar las labores de remoción de escombros hasta lograr el rescate del sobreviviente.

Tsunami ayudó localizar a más de 350 estaba completamente agotado después de días y días buscando supervivientes sin descanso.

Ahora, sus labores de búsqueda han terminado oficialmente y por fin podrá descansar. Como muestra de agradecimiento, los equipos de rescate le rindieron un emotivo homenaje por todo lo que hizo durante esta tragedia

El saldo trágico se contabiliza, según reportes oficiales en más 1.700 personas fallecidas y más de 4.000 heridos. La ONU cifra en 50.000 las personas fallecidas y en 6, 8 millones de afectados.

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FUENTE: Con información UnionRadio y redes sociales