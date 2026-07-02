jueves 2  de  julio 2026
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Trump aprueba más de 400 millones en ayuda federal para desastres en Florida

El Presidente anunció el desembolso como parte de un paquete de más de 846 millones de dólares para nueve estados. La mayor parte se destinará al norte del estado, una de las regiones más golpeadas por tormentas recientes

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación.&nbsp;

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 

AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El presidente Donald Trump anunció la aprobación de 415,9 millones de dólares en asistencia federal para atender desastres en Florida, un desembolso que se concentrará en el norte del estado mientras los floridanos se preparan para la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

El mandatario dio a conocer la decisión a través de su red social Truth Social, donde precisó que los fondos responden a los daños provocados por eventos climáticos recientes y llegarán por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

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“Me complace anunciar que al Gran Estado de Florida se le han aprobado 415,9 millones de dólares en su Solicitud de Declaración de Desastre”, escribió el presidente. “Gran parte irá a uno de mis lugares favoritos del mundo entero, ¡el Panhandle!”.

Agradecimiento

La delegación republicana de Florida reaccionó de inmediato con muestras de gratitud. La senadora Ashley Moody celebró el anuncio con un mensaje en la red social X, mientras que su colega Rick Scott replicó la publicación presidencial con la frase: “¡Gracias, presidente Trump!”.

El congresista Jimmy Patronis también agradeció el respaldo y agregó que más de 2,1 millones de dólares se dirigirán al área de Pensacola. Según cifras de su oficina, Florida ha recibido este año más de 1.000 millones de dólares en fondos federales relacionados con desastres.

Paquete nacional

La partida para Florida forma parte de un paquete más amplio que el Presidente aprobó para nueve estados y que supera los 846 millones de dólares.

Georgia recibió la segunda asignación más alta, con 318,3 millones destinados a la recuperación tras el huracán Helene, seguida de Michigan con 32,1 millones y Misuri con 27,6 millones. Wisconsin, Misisipi, Luisiana, Kansas e Idaho completaron el listado con sumas menores.

Florida y Georgia concentraron cerca del 87 % del total, un reflejo de la magnitud de los daños causados por los grandes huracanes frente a las tormentas y tornados registrados en el Medio Oeste.

FEMA anticipó que publicaría en las horas siguientes el detalle de condados, ciudades y proyectos beneficiados.

Temporada de huracanes 2026

El desembolso coincide con el inicio de una temporada que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronosticó por debajo del promedio, con entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes y hasta 3 en huracanes mayores.

El ciclo, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, ya dejó su primer sistema con la tormenta tropical Arthur, que atravesó los estados del Golfo sin representar una amenaza directa, aunque provocó inundaciones repentinas en el Panhandle.

La NOAA insistió en que un pronóstico moderado no exime a los residentes de prepararse, pues, según recordó, basta un solo evento para marcar una temporada.

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