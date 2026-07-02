jueves 2  de  julio 2026
RESCATE

Venezolano rescatado tras ocho días está en UCI, pero en buen estado y consciente

Hernán Gil fue rescatado tras 72 horas de labores de salvamento, en las cuales intervinieron un grupo de 100 rescatistas de diferentes países

Hernán Gil resistió en un paso suterraneo con 140 toneladas de escombros encima (AFP)

Hernán Gil resistió en un paso suterraneo con 140 toneladas de escombros encima (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Hernán Gil, el superviviente del doble terremoto en Venezuela que fue rescatado la mañana de este jueves, en el estado La Guaira, se encuentra en una clínica de Caracas recibiendo atención médica, así como en proceso de observación, tras pasar ocho días bajo los escombros, informó a EFE un trabajador del centro de salud.

La acción fue considerada un rescate milagroso dado lo laborioso que fue sacar a a Gil de las ruinas del edificio y el tiempo que tardaron los socorristas para extraerlo del paso donde estaba, para ello tuvieron que reeplantearse una nueva estrategia.

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De acuerdo al personal del Hospital de Clínicas Caracas, en el que está recluido Gil, la tomografía arrojó una luxación de clavícula izquierda, pequeñas bandas de atelectasia, hematoma subgaleal parietal izquierdo, leve sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

Igualmente, dijo que por protocolo y para su observación, Gil está en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero que se encuentra en buen estado y consciente.

Sobre las 10:00 hora local (14:00 GMT) llegó al centro asistencial, en el oeste de Caracas.

Gil fue rescatado la mañana de este jueves tras ocho días bajo los escombros de un edificio del estado La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas.

El hombre había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

El rescate comenzó a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y desde entonces un grupo de 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

Un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica explicó a EFE que el vigilante se encontraba en un "paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima".

El último balance oficial del doble terremoto cifra en 2,295 los fallecidos y en 11,267 los heridos.

Según datos de la ONU, se trata del decimotercer rescate con vida realizado por los equipos internacionales desplegados en Venezuela desde los terremotos.

FUENTE: Con información de EFE

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