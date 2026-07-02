jueves 2  de  julio 2026
VENEZUELA

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana declara la expiración del interinato de Delcy Rodríguez

El CSDC se refierió a la emergencia nacional que vive el país tras los terremotos del pasado 24 de junio y denunció que las instituciones oficiales bloquearon deliberadamente el ingreso de rescate internacional y asistencia humanitaria

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela (CSDC) emitió una declaración pública ante la grave crisis que atraviesa el país tras sufrir varios terremotos de gran magnitud. La organización calificó la situación actual como una "inmensa tragedia" y denunció la falta de acción oportuna por parte de las autoridades.

En el comunicado, firmado por destacadas figuras políticas como Oswaldo Álvarez Paz, Henrique Salas Römer y Humberto Calderón Berti, el organismo señala de forma directa a los cuerpos de seguridad del Estado.

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En este sentido, el CSDC denuncia que militares y policías participaron en saqueos, al tiempo que las instituciones oficiales bloquearon deliberadamente el ingreso de rescate internacional y asistencia humanitaria.

Expiración del interinato y exigencia de renuncias

El CSDC enfatiza que el periodo de 180 días de temporalidad previsto por la Constitución para el interinato llegó a su fin, por lo cual la ciudadanía reclama un cambio inmediato. La organización argumenta que la higiene moral, social y política exige su desplazamiento definitivo y que se exijan responsabilidades en todos los niveles.

Por esta razón, la organización solicita de manera explícita la salida del poder de altos funcionarios del oficialismo y la renuncia inmediata de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. A su vez, demandan la conformación de un gobierno de reconstrucción nacional que garantice honestidad, repare el tejido material y anímico de la nación, y convoque a una consulta ciudadana para devolver de inmediato la soberanía al pueblo.

La declaración advierte que los movimientos telúricos alteraron por completo el panorama político y dejaron sin efecto los planes previos de la administración estadounidense. El CSDC sostiene que las tres etapas de transición que anunció el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, perdieron realismo debido a los sismos. La organización insta a Washington a poner fin a cualquier alianza con sectores responsables de los últimos 27 años de gestión, argumentando que resulta inviable buscar una transición con la misma estructura que la acción militar estadounidense afectó el pasado 3 de enero de 2026.

Finalmente, el Consejo solicita el despliegue libre de la ayuda humanitaria interna y externa, libre de obstáculos oficiales. En el ámbito de los derechos humanos, ratifican la necesidad de liberar urgentemente a todos los presos políticos tanto civiles como militares, y exigen permitir el retorno seguro de los ciudadanos expatriados, mencionando específicamente a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia.

El documento concluye con una advertencia donde se señala que el éxito de la normalización institucional en Venezuela resulta indispensable para abrir las puertas a la democratización de Cuba; de lo contrario, el fracaso desestabilizará los procesos de transición en toda la región.

FUENTE: Consejo Superior de la Democracia Cristiana

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