jueves 2  de  julio 2026
TERREMOTOS

BID dona un millón de dólares para atender emergencia en Venezuela

"Nuestros pensamientos están con las personas afectadas", dijo el presidente del BID. El organismo recaudó entre $100 mil y $200 mil con aporte de empleados

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).&nbsp;&nbsp;

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).  

EFE/ Henry Chirinos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, anunció este jueves una ayuda valorada en al menos un millón de dólares para hacer frente a los estragos del doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.

"El Grupo BID está proporcionando un paquete de donaciones de al menos un millón de dólares para asistencia humanitaria inmediata y la evaluación de los daños y las pérdidas", señaló Goldfajn en sus redes sociales.

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Al mismo tiempo, el presidente del BID trasladó su "solidaridad" con los venezolanos.

"Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas", añadió.

En un comunicado oficial, el organismo detalló que la asistencia humanitaria incluye 350 mil dólares aportados por el BID, contribuciones de los países miembros de la entidad de entre 300 mil y 400 mil dólares, y entre 100 mil y 200 mil dólares recaudados mediante la campaña interna de solidaridad del Grupo BID "Todos con Venezuela", con aportes de los empleados de la institución.

Asimismo, el BID entrega 150 mil dólares para orientar la recuperación inicial y la restauración de servicios públicos esenciales.

Emergencia en Venezuela

Según el último balance de las autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez, 2.295 personas murieron y otras 11.267 resultaron heridas por el doble sismo de 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher que asoló el centro de la costa venezolana.

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, dijo el 1 de julio que en el país hay "12.841 personas damnificadas".

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas emitió el martes un llamamiento inicial por 50 millones de dólares para brindar asistencia alimentaria durante los próximos tres meses a unas 500.000 personas afectadas por los terremotos. El organismo advirtió que la cifra podría modificarse a medida que avance la evaluación de las necesidades en las zonas afectadas.

FUENTE: Con información de Europa Press/Cancillería venezolana

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