Gobierno de Bolivia anuncia acciones para recuperar el Chapare, bastión político de Evo Morales

Esta combinación de imágenes, creada el 24 de junio de 2026, muestra al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hablando tras firmar un acuerdo con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora Liebers, en la Casa Grande del Pueblo —sede del palacio presidencial— en La Paz, el 10 de junio de 2026; y al expresidente de Bolivia (2006-2019) Evo Morales en Lauca Eñe, provincia de Tiraque, departamento de Cochabamba, Bolivia, el 23 de junio de 2026.

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que su gobierno avanzará en la recuperación de territorios donde, según afirmó, las autoridades enfrentan dificultades para ejercer plenamente sus funciones, entre ellos la región del Chapare, principal bastión político del expresidente Evo Morales.

Durante un acto por el aniversario de la Policía Boliviana, Paz sostuvo que su administración buscará recuperar "cada territorio" que actualmente se encuentra bajo la influencia de organizaciones sociales. La Presidencia aclaró posteriormente que las declaraciones hacían referencia al Chapare, zona cocalera donde seguidores de Morales han impedido la ejecución de una orden de captura contra el exmandatario.

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"Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece", afirmó Paz. El mandatario agregó que "todo volverá a la patria" y señaló que ninguna organización puede atribuirse el control de sectores o regiones del país.

Bloqueos

El anuncio se produjo días después de que el gobierno levantara los bloqueos de carreteras que durante siete semanas afectaron distintas regiones de Bolivia. El Ejecutivo atribuyó las protestas a sectores afines a Morales y acusó al exmandatario de promover las movilizaciones.

Morales permanece desde finales de 2024 en Lauca Eñe, en el Chapare, luego de que la justicia emitiera una orden de captura en su contra por un caso de presunta trata de una menor de edad. El exgobernante niega las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.

En una reciente entrevista, Morales advirtió que una eventual intervención gubernamental en el Chapare podría generar nuevos enfrentamientos. Hasta el momento, el gobierno de Paz no informó cuándo ejecutará las acciones anunciadas en esa región.

FUENTE: Con información de AFP