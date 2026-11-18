El exvicepresidente Jorge Glas fue detenido en la Embajada de México en Quito y traslado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil

GUAYAQUIL.- El Gobierno de Ecuador aseguró este miércoles que el exvicepresidente correísta Jorge Glas se autolesionó, luego de que su abogada denunció que recibió una paliza de al menos cinco militares en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las prisiones, aseguró en un comunicado que un informe de monitoreo correspondiente al 11 de noviembre "reporta conductas autolesivas" por parte de Glas.

Según el SNAI, ese día el exvicepresidente recibió atención médica previamente programada y, en medio de una consulta en el área de medicina general, "presentó una presunta descompensación, ante lo cual recibió atención inmediata y permaneció bajo observación médica".

El organismo citó un reporte del personal de salud de la cárcel: Glas "no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual".

Según la abogada de Glas, Sonia Vera, el exvicepresidente fue agredido después de que fuese atendido en el dispensario médico de la prisión, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Vera publicó la noche del martes un video en redes sociales con fragmentos de una reunión por videoconferencia con el exvicepresidente, donde este le relata la golpiza que afirma haber recibido y que le produjo "37 heridas sangrantes".

"Cuando regresaba, lo hicieron volver. Mientras estaba sentado, el mismo oficial que ya lo había amenazado le rozó los genitales contra el hombro. 'Me sentí agredido sexualmente', dijo Jorge. Después, ese oficial y al menos otros cinco militares lo golpearon, lo patearon y lo arrastraron mientras intentaban esposarlo", según la abogada Vera.

En la grabación, Glas muestra múltiples moretones tanto en las piernas como en la espalda. "Me decían correísta ladrón, correísta corrupto, correísta hijo de puta, correísta de mierda...", relató el político también en el video.

El exvicepresidente afirmó que otro preso le advirtió que, supuestamente, el militar responsable de la agresión leyó su expediente médico y sabe su condición cervical, por lo que en la grabación asegura temer que un próximo episodio similar pueda ser mortal.

Tres condenas

Uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), prófugo de la justicia, Jorge Glas recibió tres condenas de cárcel por cohecho, asociación ilícita y peculado (malversación de fondos públicos).

El exvicepresidente, que se declara un "perseguido político", salió temporalmente de prisión a finales de 2022 gracias a un polémico fallo judicial, pero en abril de 2024 fue recapturado cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito, una vez que el Gobierno mexicano le había dado asilo.

FUENTE: Con información de EFE