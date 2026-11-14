Mahuad defiende la lucha contra el narcotráfico y exige resultados a los gobiernos

El exmandatario presentó el avance del crimen organizado como uno de los mayores obstáculos para gobernar su país.

El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad, durante su intercambio con DIARIO LAS AMÉRICAS, en el marco de la XI mesa del Diálogo del Grupo IDEA.

MIAMI.- El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad defendió la confrontación del gobierno de Daniel Noboa con el narcotráfico y advirtió que la permanencia de cualquier fuerza política en el poder depende de su capacidad para responder a las expectativas de los ciudadanos.

Durante el encuentro del Grupo IDEA este martes, el exmandatario presentó el avance del crimen organizado como uno de los mayores obstáculos para gobernar su país. A su entender, esa situación habría planteado dificultades extraordinarias a cualquier presidente.

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Mahuad atribuyó a decisiones del expresidente Rafael Correa la penetración del tráfico de drogas en Ecuador, aunque no especificó cuáles eran esas medidas.

“Ha sido una posición frontal en contra del narcotráfico y eso es bueno para el país”, valoró sobre Noboa.

En su lectura, parte de la población exige mayores resultados y encuentra insuficiente esa respuesta. Para Mahuad, sin embargo, la importancia de esa confrontación reside también en impedir que intereses vinculados al negocio de los estupefacientes condicionen el gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de que los ecuatorianos sigan votando por la derecha, no dio por garantizada esa continuidad. En su análisis, cada elección funciona como una evaluación del desempeño de quienes ocupan el poder.

“¿Qué has hecho tú por mí últimamente?”, resumió al formular la pregunta que los ciudadanos trasladan a los candidatos. “De la respuesta depende que mantengan su respaldo o busquen otra opción”, subrayó.

Aludió también a las dificultades asociadas al fenómeno de El Niño y diferenció los comicios de autoridades seccionales de la siguiente elección nacional de la Presidencia y la Asamblea Nacional.

El comportamiento de los votantes fue el punto de conexión con su lectura de las elecciones de medio término en EEUU. Según el exgobernante, los gobiernos suelen perder apoyo en esas consultas, pero la magnitud del resultado y la pérdida de territorios clave hicieron especialmente significativo el revés del oficialismo.

Una victoria opositora, en su interpretación, tampoco garantiza una adhesión permanente.

“El voto puede ser pendular: si los nuevos ganadores no satisfacen a sus electores, el respaldo se desplaza otra vez. Está en sus manos satisfacer lo que la gente espera para poder seguir en el poder”, observó.

La relación entre promesas y resultados apareció también en su reflexión sobre los derechos humanos. Distinguió garantías inalienables, como la vida, la libertad frente a detenciones arbitrarias y la libertad de expresión, de aspiraciones cuya materialización requiere financiamiento, organización y capacidad institucional.

“¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está el financiamiento? ¿Dónde está la estructura institucional?”, preguntó al cuestionar las promesas que no explican cómo se cumplirán.

El exmandatario presentó el avance del crimen organizado como uno de los mayores obstáculos para gobernar su país. IVÁN PEDRAZA - DLA

Según su razonamiento, convertir toda aspiración en una obligación de cumplimiento inmediato, sin disponer de los medios necesarios, multiplica la frustración y favorece cambios constantes en el voto.

Esa exigencia de mejores respuestas alcanza, para Mahuad, a la preparación de quienes aspiran a gobernar. Contrapuso el peso que antes tenían las trayectorias partidarias con la aparición de candidatos poco conocidos, sin antecedentes que permitan al elector evaluar su experiencia.

La política necesita formación y perspectiva, incluso en medio de su desprestigio. En su comparación con otras carreras, el aprendizaje acumulado permite desempeñar mejor las responsabilidades públicas.

Pese a esas preocupaciones, consideró esperanzador el panorama regional y evidente el fracaso del socialismo del siglo XXI. El apoyo de Nelson J. Mezerhane al Grupo IDEA mereció un reconocimiento particular: “Sin él no sería posible todo lo que hemos conseguido”.

Respecto a una eventual participación en la próxima cumbre del G20 en Doral, respondió sin confirmar su asistencia: “Es posible que me acerque”.

Las oportunidades económicas de América Latina ocuparon el cierre del intercambio. En su balance figuran la ausencia de guerras entre países de la región, los vínculos lingüísticos y culturales con España, destacando el idioma español como segunda lengua más hablada después del mandarín y el potencial de esa comunidad como mercado. A ello sumó el agua dulce, las tierras raras y las posibilidades de producir energía eólica y solar.

Su propuesta consiste en aprovechar esos recursos y profundizar la integración a la economía mundial para movilizar tecnología, inversión e infraestructura. “Usemos los recursos, incorporémonos a la economía mundial”, instó.