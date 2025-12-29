lunes 29  de  diciembre 2025
Condena por corrupción

Justicia de Ecuador niega "habeas corpus" al exvicepresidente Jorge Glas

El exvicepresidente ecuatoriano permanecerá en una cárcel de máxima seguridad mientras cumple su condena de 13 años de prisión

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca

El exvicepresidente Jorge Glas fue detenido en la Embajada de México en Quito y traslado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil

El exvicepresidente Jorge Glas fue detenido en la Embajada de México en Quito y traslado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - La Justicia de Ecuador negó este martes el recurso de "habeas corpus" presentado por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, condenado a 13 años de prisión por corrupción, y ratificó su permanencia en un centro penitenciario de máxima seguridad.

La decisión judicial se conoció dos días después de que el exfuncionario denunciara presuntos “tratos crueles y degradantes” y un deterioro de su estado de salud durante su reclusión.

El juez Jean Daniel Valverde determinó que los informes médicos y clínicos presentados no evidencian una situación de gravedad que justifique su traslado a una casa de salud. “No se establece, en el sentido estricto de los informes médicos y tratamientos clínicos, psiquiátricos y psicológicos, que exista una condición que determine la necesidad de llevar al señor Glas a un centro hospitalario”, señaló el magistrado, según informó el diario ecuatoriano Primicias.

Asimismo, el juez concluyó que no se constató una violación de derechos en contra del exvicepresidente, por lo que deberá continuar cumpliendo su condena en la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

En su petición, Glas alegó recibir una atención sanitaria limitada e insuficiente y afirmó ser víctima de “tortura psicológica sistemática” mientras permanece privado de libertad.

Corrupción

Jorge Glas fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa y acumula condenas por cohecho y asociación ilícita en los casos Odebrecht y Sobornos. A ello se suma una pena de 13 años de prisión, dictada en primera instancia, por el caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de fondos tras el terremoto de 2016.

Tras cumplir parte de una condena conjunta por delitos de corrupción, Glas accedió a un régimen de prelibertad. Sin embargo, en diciembre de 2023 ingresó en la embajada de México en Quito, donde solicitó asilo. En abril de 2024 fue detenido tras ser sacado por la fuerza de la sede diplomática, pese a haber recibido protección del gobierno mexicano, entonces encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, Glas fue trasladado a la prisión de máxima seguridad conocida como La Roca, donde permanece recluido mientras cumple las sentencias impuestas en su contra.

FUENTE: Con información de Europa Press

